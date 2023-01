Fast genau 26 Jahre nach dem Tod der Freiburger Studentin Eva Götz könnte die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ die Ermittler ein wenig vorangebracht haben. Es seien insgesamt mehr als 100 Hinweise bei der Polizei und im Fernsehstudio eingegangen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen in Konstanz der Deutschen Presse-Agentur und ergänzte: „Für so einen relativ alten Fall kann man durchaus sagen, dass das viele Hinweise sind.“ Die meisten Menschen hätten sich wegen eines Autos gemeldet, das in dem ungelösten Mordfall eine wichtige Rolle gespielt hat. Die Hinweise würden nun ausgewertet.

Wer tötete Eva Götz? Vom Täter fehlt jede Spur

Die Leiche der 26-jährigen Eva Götz war am 27. Januar 1997 auf einer Landstraße bei Leipferdingen im Landkreis Tuttlingen gefunden worden. Laut Staatsanwaltschaft Rottweil wurde die Biologiestudentin vermutlich auf dem Heimweg in Freiburg in einen Wagen gezerrt, im dem sie möglicherweise auch getötet wurde. Sie kam an dem Abend laut Ermittlern von einem Heimatbesuch bei den Eltern in Landau in der Pfalz zurück. Vom Täter fehlt seither jede Spur.

Hier wurde die Leiche von Eva Götz gefunden. | Bild: Maptiler, OSM

Täter hatte sexuelles Motiv

Der am Mittwochabend im ZDF-Fernsehstudio zur Tat interviewte Kriminalhauptkommissar Andreas Reichert von der Kriminalpolizei Rottweil sagte, die Ermittler schlössen eine Beziehungstat aus. Die Studentin sei wohl eine Zufallsbegegnung gewesen. „Der Täter dürfte dabei auch gezielt nach einer jungen Frau gesucht haben“, sagte er in der Sendung. „Er hat hierbei sexuell motiviert gehandelt.“ Es gebe DNA-Spuren, die allerdings noch niemandem zugeordnet werden konnten.

5000 Euro Belohnung für Hinweise ausgesetzt

Er appellierte an mögliche Zeugen, sich zu melden. Der Täter könne sich unter Umständen jemandem anvertraut oder Andeutungen zu seiner Tat gemacht haben. Die Ermittler gehen nach Aussagen von Reichert auch davon aus, dass der unbekannte Täter bereits vor dem Mord andere Frauen belästigt haben könnte. Für Hinweise zur Aufklärung der Tat ist eine Belohnung von 5000 Euro ausgesetzt. (dpa/lsw)

Hinweise zum Mordfall Eva Götz nimmt die Kriminalpolizei Rottweil unter der Telefonnummer 0741/4771111, oder per Mail an rottweil.kd.k1.ab-coldcase@polizei.bwl.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.