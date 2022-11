von Tilmann P. Gangloff

Während sich die „Tatort“-Teams anderswo auch einmal mit Künstlichen Intelligenzen oder zumindest mit dem organisierten Verbrechen herumschlagen, geht es in den Filmen aus dem Südwesten vergleichsweise beschaulich zu.

Franziska Schlatterer als Regisseurin des Tatorts

Die Geschichten sind selten spektakulär, was sich meist auch in den Umsetzungen widerspiegelt. Das mag zwar dem Schauplatz angemessen sein, doch hat der SWR mit seiner preiswürdigen Serie „Höllgrund“ bewiesen, dass der Schwarzwald keineswegs zwangsläufig für kriminalistische Schonkost stehen muss.

Regisseurin des neunten Falls für Tobler und Berg – gespielt von Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner – war Franziska Schlatterer. Bereits ihre vorhergehende Arbeit mit dem Duo („Was wir erben“, 2021) war eher bedächtig inszeniert. Das Drehbuch zur aktuellen Produktion „Die Blicke der Anderen“ stammt von Bernd Lange, der auch den 2017 ausgestrahlten Freiburger Auftakt („Goldbach“) geschrieben hat.

Eine Leiche wurde gefunden und Franziska (Eva Löbau) und Friedemann (Hans-Jochen Wagner) versuchen, den Ablauf zu rekonstruieren. | Bild: SWR/Benoît Linder

Die Handlung ist erneut in einem überschaubaren Biotop angesiedelt: Sie trägt sich größtenteils in einer Vorortsiedlung zu. Die Einführung beginnt mit sommerlichen Impressionen.

Sie endet mit einem Schrei aus dem Off, als eine Mutter ahnt, dass ihrem Sohn Gerd etwas Furchtbares zugestoßen sein muss. Im Schlafzimmer liegt keine Leiche, aber das blutbesudelte Ehebett lässt keinen Zweifel an einer Gewalttat, der kleine Enkel ist ebenfalls verschwunden.

Drehorte Anders als die bisherigen Krimis mit Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner als Ermittlerduo von der Kripo Freiburg ist „Die Blicke der Anderen" nicht im Schwarzwald, sondern im Großraum Baden-Baden gedreht worden. Die Siedlung, in der sich die Handlung größtenteils zuträgt, befindet sich in Gaggenau. Die Raststätte, in der sich die Verdächtige aufhält, ist Mahlberg-Ost an der A5.

Weil die meisten Morde, wie Krimifans wissen, Beziehungstaten sind, ist die Ehefrau die zunächst Verdächtige, zumal sich ihre Ausflüchte dank der Bilder aus einer Überwachungskamera an der Abbiegung zur Siedlung recht bald als Lüge entpuppen: Lisa Hagmeister in der Rolle der Sandra Vogt hat die Nacht keineswegs daheim verbracht.

Leichen von Mann und Sohn bleiben unauffindbar

Später kristallisiert sich heraus, dass sie einen Geliebten hat, dessen Namen will sie allerdings nicht nennen. Da die Leichen von Mann und Sohn unauffindbar bleiben, tappt die Polizei komplett im Dunkeln.

Das eigentliche Thema des Films ist ohnehin ein anderes, wie der Titel andeutet: Aus Sicht des direkten Umfeldes spricht alles für die Schuld von Sandra. Die Mutter des mutmaßlichen Mordopfers zum Beispiel, Edeltraud (Ruth Wohlschlegel), hat ihre Schwiegertochter noch nie leiden können.

Sandra (Lisa Hagmeister) erträgt die blutdurchtränkte Matratze nicht mehr im Haus und fackelt sie kurzerhand ab. | Bild: SWR/Benoît Linder

Für sie war es nur eine Frage der Zeit, bis Gerd seine Frau wieder „vom Hof jagen“ würde. Sandra sei hier „nie richtig angekommen“, sagt ihr Schwiegervater gegen Ende. Er ist der einzige, der sich nicht das Maul über sie zerreißt.

Ein Titel wie „Was die Leute so reden“ wäre daher treffender für diesen Tatort gewesen, denn auch die betagte ehemalige Grundschullehrerin (Margot Gödrös) im Haus nebenan findet keine freundlichen Worte für die Nachbarin, die nun mal „nicht von hier“ sei: Die Figur der Sandra zeigt sich als die einzige Erwachsene, die keinen Dialekt spricht.

Nicht eine Figur ist sympathisch

Dass die alte Frau Gentner minutiös notiert hat, wann es gegenüber in der Tatnacht laut wurde, ist jedoch nur bedingt hilfreich. Sie sei im Grunde blind und taub, stellt Franziska Tobler etwas respektlos fest. Und dann ist da noch der ältere Sohn (Sean Douglas) des Ehepaars, der von seinen Eltern bloß als „der Vater“ und „die Mutter“ spricht.

Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) versuchen herauszufinden, ob Sandra Vogt (Lisa Hagmeister) von der Gewalttat in ihrem Haus weiß. | Bild: SWR/Benoît Linder

Nicht eine dieser Personen ist sympathisch, was den Krimi zu einer freudlosen Angelegenheit macht. Auch Schlatterers distanzierte Inszenierung hat zur Folge, dass keine der Figuren wirklich Anteilnahme weckt: Der gemeuchelte Gatte (Daniel Lommatzsch) entlarvt sich in den Rückblenden als egozentrischer Choleriker, dem die Witwe kaum eine Träne nachweint.

Tobler und Berg erledigen ihre Arbeit routiniert und geduldig, wirken dadurch aber eher bürokratisch als empathisch, auch wenn Berg nicht versteht, warum Sandra den Namen ihres Geliebten nicht preisgeben will. Erst später zeigt sich, dass das gar nichts geändert hätte. Tatwaffe, Motiv, Gelegenheit: Alles spricht gegen sie.

Die unauffällige Bildgestaltung und die Dialoglastigkeit geben dem Film einen realitätsnahen und somit beinahe dokumentarischen Anstrich. Die polizeiliche Detailarbeit ist tatsächlich interessant, aber wirklich fesselnd ist der „Tatort“ nie.