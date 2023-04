Nach den langen Beschränkungen während der Corona-Pandemie haben die Gruppen des Turnvereins (TV) Schachen wie gewohnt wieder ihr Trainingsprogramm durchgezogen. Stellenweise sei das Interesse so groß gewesen, dass man über Wartelisten nachdenken musste, berichtete der sportliche Leiter Michael Müller in der Hauptversammlung. Bei Leichtathletikwettkämpfen und Prellball-Turnieren seien tolle Resultate erreicht worden. Bedauert werde, dass es im Gau und auch im gesamten Badischen Turnerbund kaum mehr Vereine gibt, in denen Freizeit-Prellball gespielt wird, und so zu Turnieren immer lange Anfahrtswege von mehreren Hundert Kilometern in Kauf genommen werden müssen.

Sehr gut sei das Kursangebot „Power-Fitness“ angekommen, sodass drei Kurse mit jeweils 20 Teilnehmerinnen stattfinden konnten. Die Übungsstunden der Frauengymnastikgruppe wurden auf den Montagvormittag unter dem Motto: „Mit Schwung in die Woche“ verlegt und dafür die Abendstunden für das Angebot „Fit und Gesund“ genutzt, woran sich 23 Frauen beteiligen. Das sportliche Angebot im Verein runden die Senioren- und Fitnessgruppe ab. Bei den Wahlen wurden Ressortleiter Finanzen und Recht Arno Strittmatter-Welsch, Ressortleiter Sport Michael Müller und Beisitzerin Verena Eichelberger bestätigt. Als Beisitzerin neu gewählt wurde Susanne Strittmatter. Auf der Liste der zu ehrenden Mitglieder standen für 25 Jahre Albert Maier sowie für 15 Jahre Harald Studinger und Theresa Gässler. Für langjährige Vorstandstätigkeit wurden Arno Strittmatter-Welsch und für 25 Jahre Verena Eichelberger für 20 Jahre geehrt. Claudia Strohm ist seit 45 Jahren, Michael Müller seit 30 Jahren und Yvonne Gerteiser seit 20 Jahren Übungsleiterin.