Der April schneit, wann er will: Ein Wintereinbruch hat zum Osterferienbeginn in weiten Teilen der Republik in Deutschlands Süden und Südwesten Verkehrsprobleme ausgelöst. Starker Schneefall etwa im unterfränkischen Landkreis Miltenberg bescherte Tausenden stundenlange Stromausfälle. Auch Leute von Karlsruhe bis Stuttgart rieben sich Samstagmorgen die Augen: Gärten und Autos hatten teils eine bis zu zehn Zentimeter dicke Schneeschicht.

Das Schloss Lichtenstein auf der

Frühlingshafte Aussichten mit kleinem Dämpfer

Schwäbischen Alb sah im Schnee noch märchenhafter aus als sonst. Nach einem typischen April-Wochenende mit Wolken, etwas Sonne, Wind, Regen-, Schnee- und Graupelschauern wird es ab Wochenbeginn immer freundlicher und wärmer.

Wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Sonntag mitteilte, ist am Montag im Westen und Südwesten Deutschlands dank viel Sonne bereits mit Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad zu rechnen. Im Rest des Landes werden Werte zwischen 10 und 15 Grad erreicht. Nur an der Ostsee liegen die Gradzahlen bei auflandigem Wind noch im einstelligen Bereich. Warme Luftströme machen sich in Westdeutschland schon in der Nacht zum Dienstag bemerkbar. Dort bleibt es frostfrei, ansonsten tritt leichter Frost bei minus drei Grad auf.

Eine Schneehaube auf Blüten von Primeln in einem Garten in Stuttgart. | Bild: Bernd Weißbrod, dpa

Der Dienstag setzt den sonnigen Trend des Vortages fort. Die Temperaturen steigen verbreitet auf 20 bis 24 Grad an. Nur im Nordosten bleibt es mit 11 bis 19 Grad etwas kühler. Die frühlingshaften Aussichten sind jedoch mit etwas Vorsicht zu genießen, da hohe Wolkenfelder und Saharastaub die Temperaturen dämpfen können. Die Nacht zum Dienstag bleibt dann bis auf einige Flecken in den östlichen Mittelgebirgen und an den Alpen frostfrei.

Mit Werten zwischen 18 und 24 Grad wird der Mittwoch laut Wetterdienst in Deutschland wahrscheinlich der wärmste Tag der neuen Woche. Am Oberrhein könne das Thermometer sogar 25 Grad anzeigen.

Wintereinbruch führt zu Unfällen

Am Wochenende führte der kurzzeitige Wintereinbruch mit vorangegangenem Starkregen im Südwesten zu Unfällen, Straßensperrungen und Bahnausfällen. Vor allem in der Rhein-Neckar-Region und im Main-Tauber-Kreis fiel reichlich Schnee. Streufahrzeuge waren im Einsatz. Polizei und Feuerwehr hatten wegen umgestürzter Bäume viel zu tun.

Vor dem Schnee gab es Starkregen und Gewitter in Baden-Württemberg. Bei Ehrstädt und Grombach gab es einen witterungsbedingten Erdrutsch. In Altshausen (Kreis Ravensburg) entwurzelte der Sturm Freitagnachmittag einen zehn Meter hohen Baum, der auf ein Auto fiel. Der 52 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt.

In den Höhenlagen von Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis kam es zu starkem Schneefall. | Bild: Rene Priebe, dpa

Vier Kinder und vier Erwachsene wurden bei einem Unfall auf der regennassen Autobahn 5 verletzt. Eine 39-jährige Frau war aufgrund überhöhten Tempos in Höhe einer Rastanlage nahe Ubstadt-Weiher (Kreis Karlsruhe) mit ihrem Wagen auf ein Auto aufgefahren.

Bei einem Verkehrsunfall nahe Weingarten (Kreis Ravensburg) wurden am Samstagmorgen drei Menschen schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei war der Wagen mit sechs Insassen aus zunächst unbekannten Gründen auf der nassen B30 von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich überschlagen. Drei Insassen im Alter von 26 bis 38 Jahren konnten sich noch vor Eintreffen der Rettungskräfte selbst aus dem Fahrzeug befreien. Drei Personen wurden von der Feuerwehr gerettet und kamen ins Krankenhaus.

Während es von Freitag- bis Samstagmorgen vor allem zwischen dem Kraichgau und dem Nordschwarzwald ergiebig schüttete und teils über 50 Liter pro Quadratmeter gemessen wurden, rieben sich die Baden-Württemberger von Karlsruhe bis Stuttgart am Samstagmorgen die Augen: Gärten und Autos hatten teils eine bis zu zehn Zentimeter dicke Schneeschicht. „Schnee im April ist immer mal wieder möglich“, sagte der DWD-Meteorologe am Samstag. Die Mengen in den Niederungen etwa im Rhein-Neckar-Raum und Main-Tauber-Kreis seien aber doch überraschend gewesen. (dpa)