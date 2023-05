„Möge der Bessere gewinnen“, sagt Turkay Kokal diplomatisch. Wen er gewählt hat, behält er für sich; auch wo und wann er seine Stimme abgegeben hat, möchte der Deutsch-Türke nicht verraten. Kokal ist Gastwirt des Konstanzer Restaurants Waldheim und hat wohl in einer der Auslandsvertretungen in der Region über das künftige türkische Parlament und den Präsidenten abgestimmt.

Von Konstanz aus ist das gar nicht so einfach, viele der Wahlberechtigten aus der Region machten in den vergangenen zwei Wochen einen Tagesausflug nach Stuttgart oder Karlsruhe, einige auch nach Bregenz, wenige nach Zürich. In den dortigen Konsulaten konnten alle Menschen mit türkischem Pass bis Dienstag ihre Stimme abgeben.

Wahlkampf in Deutschland: unerwünscht

Der bislang letzten Wahl im Jahr 2018 waren hitzige Debatten gefolgt, vielleicht auch deshalb sind viele Türken in der Region zurückhaltend gegenüber Journalisten, wenn es um die Politik in dem Land geht.

Der damals schon amtierende Präsident Recep Tayyip Erdoğan hatte mit seiner rechtskonservativen AK-Partei einen teils aggressiven Wahlkampf in Deutschland geführt und so um die Gunst der größten Wählergruppe im Ausland gebuhlt. Mit Erfolg: In beiden baden-württembergischen Wahllokalen stimmte damals jeweils eine absolute Mehrheit für den Kandidaten Erdoğan und seine AKP – in Stuttgart noch etwas deutlicher als in Karlsruhe. Inzwischen ist direkter Wahlkampf ausländischer Amtsträger in Deutschland verboten.

Insgesamt war der amtierende Präsident in Deutschland sogar noch erfolgreicher als in der Türkei selbst. Neben dem kritisierten Auslandswahlkampf wurde dann auch die Haltung der Türken in Deutschland diskutiert, schließlich war es die erste Wahl nach der umstrittenen Verfassungsänderung hin zu einem Präsidialsystem, das Erdoğan mehr Macht brachte.

Wahlergebnisse 2018 Bei der letzten Wahl im Jahr 2018 haben knapp 65 Prozent der Wähler in Deutschland für Recep Tayyip Erdoğan gestimmt, gut 12 Prozent mehr als in der Türkei selbst. Sein schärfster Konkurrent Muharrem İnce von der eher sozialdemokratischen Partei CHP erhielt hier mit 22 Prozent fast neun Prozent weniger als in der Türkei. Ähnlich verhielt es sich mit den Anteilen der Parteien: Die nationalkonservative AKP bekam in Deutschland mit über 55 Prozent gut 13 mehr, die zweitstärkste CHP mit 15 Prozent etwa sieben weniger als in der Türkei.

Die Zahlen von 2018 sind allerdings mit Vorsicht zu genießen. Die Wahlbeteiligung in Deutschland war insgesamt niedrig, so dass eine Aussage über den tatsächlichen Anteil der Erdoğan-Anhänger in Deutschland nur bedingt möglich war.

Diesmal wird das anders: „In Deutschland geben mehr Menschen ihre Stimme ab als vor fünf Jahren“, sagt Gökay Sofuoglu, Vorsitzender der Türkischen Gemeinde in Baden-Württemberg. Er hat die Stimmung unter den Wahlberechtigten zuletzt als entspannt wahrgenommen. Weil kein öffentlicher Wahlkampf wie früher möglich war, mobilisierten die politischen Lager eher intern, berichtet Sofuoglu: „Die AKP mobilisiert viel in den Moscheen, die Opposition in Vereinen.“

Die politischen Lager gelten als gespalten

Die politischen Lager der Türkei gelten gerade auch im Ausland als polarisiert. „Es gibt einerseits zahlreiche Erdoğan-Unterstützer und anderseits viele, die das Land von ihm befreien wollen – dazwischen nur wenig“, erklärt der Aachener Politikwissenschaftler Mahir Tokatlı.

Auch er hat einen eher versteckten Wahlkampf beobachtet: Vor allem wenig bekannte und somit unauffällige Hinterbänkler der türkischen Politik seien für Auftritte in Deutschland zu Besuch gewesen, „Veranstaltungen wurden teilweise als Kulturevents getarnt“, so Tokatlı.

Er erkennt aber noch subtilere Strategien, etwa eine gewachsene Zahl von Auslandswahllokalen. Nach den Erfolgen von 2018 sei es vor allem im Interesse der AKP, mehr Menschen an die Urne zu bringen, meint Tokatlı. „Auch wenn einige Kollegen glauben, dass eine höhere Wahlbeteiligung eher der Opposition nutzen würde.“

Hochrhein Eine Reise, die erschüttert: Besuch im Erdbebengebiet in der Türkei Das könnte Sie auch interessieren

Als gesichert kann derweil gelten, dass Erdoğans AKP im Ausland und gerade auch in Deutschland besser organisiert ist als die Oppositionsparteien. İnci Öykü Yener-Roderburg, die an der Uni Dusiburg/Essen unter anderem zum Wahlverhalten von Türken in Deutschland forscht, zeichnet Mobilisierungsstrategien seit den späten 1980er Jahren nach. Ein Beispiel sind kostenlose Busfahrten der AKP zu den teilweise weit entfernten Wahllokalen – siehe Konstanzer Wähler, die nach Stuttgart oder Bregenz fahren müssen.

Yener-Roderburg verfolgt auch Betrugsversuche bei den Wahlen. Im Essener Wahllokal habe sie schon Unregelmäßigkeiten beobachtet, berichtet sie auf Englisch: „Inhaber der blauen Karte, die man nur bekommt, wenn man die türkische Staatsbürgerschaft abgibt und somit nicht mehr wählen darf, konnten in mehreren Fällen abstimmen.“ Diese blauen Karten sehen älteren Personalausweisen zum Verwechseln ähnlich.

Beaufsichtigt würden die Wahlen zum größten Teil von Erdoğan-nahen Imamen der Ditib-Gemeinden, so Yener-Roderburg. Auch dabei mache sich der schlechtere Organisationsgrad der Oppositionsparteien im Ausland deutlich bemerkbar, die oft nur mit einzelnen Personen vor Ort seien. Außerdem ist nicht bekannt, was mit den Ausweisdokumenten der Erdbebenopfer passiert ist. Auch damit könnte bei der Wahl betrogen werden, so die Politikwissenschaftlerin.

Sollten Türken, die in Deutschland leben, überhaupt wählen dürfen?

Atci H. findet es nicht in Ordnung, dass Auslandstürken überhaupt wählen dürfen. Der 30-Jährige arbeitet in einem türkischen Supermarkt in Konstanz; seinen ganzen Nachnamen nennt er nicht, er „will nicht berühmt werden“. Er ist dagegen, dass Türken in Deutschland wählen dürfen, sie lebten ja schließlich nicht dort. H. selbst darf nicht wählen, er hat zwar türkische Wurzeln, aber einen deutschen Pass. Eine starke Meinung hat er trotzdem dazu: „Die Regierung muss weg.“

Einmal im Jahr macht Atci H. Urlaub in der Türkei. Er weiß um den Luxus, den sich Euro-Verdiener wegen der schwachen türkischen Lira dort leisten können. Gerade deshalb findet er es vermessen, wenn Türken in Deutschland über das wirtschaftlich gebeutelte Land abstimmen, ohne davon selbst betroffen zu sein.

Über 40.000 Stimmen mehr in Deutschland abgegeben

Seit Dienstag sind die türkischen Wahllokale in Deutschland geschlossen. Laut der Zahlen nach Abstimmungsende haben über 41.000 Menschen in Karlsruhe gewählt, in Stuttgart waren es ungefähr doppelt so viele. In Deutschland haben über 40.000 Personen mehr gewählt als noch 2018.

Inzwischen gibt es erste Bilder von den Stimmzettelsäcken in einem Flugzeug auf dem Weg in die Türkei. Am Sonntag wird dann in dem Land selbst gewählt, bis dahin kann auch noch an Grenzübergängen abgestimmt werden. Experten erwarten ein knappes Rennen.