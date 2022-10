Die grün-schwarze Landesregierung kann in nächsten beiden Jahren mit 2,5 Milliarden Euro mehr Steuern rechnen, will aber wegen der Risiken durch die Krise nochmals eine Milliarde Euro neue Schulden aufnehmen. Das Geld aus der Steuerschätzung werde gebraucht, um das von der Ampel-Regierung geplante dritte Entlastungspaket mitzufinanzieren, teilte das Finanzministerium am späten Samstagabend nach der etwa achtstündigen Sitzung der Haushaltskommission in Stuttgart mit. Das Land rechnet hier mit Kosten von 3,1 Milliarden Euro, der Rest soll aus der bisherigen Rücklage im Doppelhaushalt 2023/2024 kommen.

Höhere Einnahmen bei Umsatzsteuer wegen Inflation

Die Steuerschätzung ergab demnach, dass das Land trotz des Abschwungs 2,5 Milliarden Euro mehr einnehmen soll. Hauptgrund dafür ist, dass der Staat über die Umsatzsteuer von der hohen Inflation profitiert. Ein Problem sei aber, dass mit dem Geld „noch nicht die jüngst vom Bund angekündigten weiteren Entlastungen gedeckt“ seien.

Wegen der absehbar schlechteren Konjunktur im nächsten Jahr könne man im Rahmen der Schuldenbremse neue Kredite in Höhe von einer Milliarde Euro aufnehmen. Damit solle die Rücklage gestärkt werden, um weitere Steuerausfälle ausgleichen zu können. Zudem erhalte die Regierung dadurch Spielraum, selbst ein Hilfspaket zu schnüren. Die Stärkung der Rücklage habe sich schon in der Pandemie bewährt, sagte Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne). „So sind wir in der Lage, flexibel zu reagieren.“

Die Koalition will aber auch noch mehr investieren in ihre politischen Schwerpunkte. Hier profitiert das Land von einem Sondereffekt: Weil die Konjunktur sich eintrübt und die Einnahmen sinken, muss das Land auch weniger von seinen hohen Corona-Schulden tilgen. Das ermögliche Mehrausgaben von 370 Millionen Euro, sagte der Sprecher des Finanzministeriums.

Befristet angestellte Lehrkräfte sollen profitieren

Unter anderem sollen befristet angestellte Lehrkräfte und fertige Referendare künftig auch über die Sommerferien hinweg bezahlt werden. Grün-Schwarz erfüllt damit eine langjährige Forderung der Lehrergewerkschaften. „Die 4000 Pädagoginnen und Pädagogen leisten einen tollen Job – mit der gleichen Bezahlung in den Sommerferien drücken wir unsere Wertschätzung aus. Ab dem nächsten Sommer geht‘s los“, sagte Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz. Zudem sollen die Tafeln im Südwesten stärker unterstützt werden. CDU-Fraktionschef Manuel Hagel freute sich über mehr Geld für die Ausstattung im Katastrophenschutz und der Rettungsdienste.

Koalition wollte Schulden vermeiden

Eigentlich wollten Grüne und CDU ohne neue Schulden auskommen. Finanzminister Danyal Bayaz hatte allerdings bei der Einbringung des Haushalts am Mittwoch im Landtag gesagt, er könne noch nicht sagen, ob die Koalition im Rahmen der Schuldenbremse in den kommenden zwei Jahren neue Kredite aufnehmen müsse. „Ob wir es schaffen werden, hängt von der weiteren Entwicklung der Energiekrise ab. Wenn die Krise zu einer Gasmangellage führt, kann es eng werden.“ Nun ging es doch schneller als erwartet.

Risiken im Entlastungspaket des Bundes

Das Finanzministerium erklärte, die von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) angekündigten weiteren Steuersenkungen könnten das Land mindestens weitere 500 Millionen pro Jahr kosten. Dabei handele es sich um die Erhöhung des Steuerfreibetrags und den Ausgleich der kalten Progression. Dazu lauerten im Entlastungspaket des Bundes weitere Risiken. So sei noch nicht geklärt, wie die Ausweitung des Wohngelds, das Bürgergeld und das geplante 49-Euro-Ticket finanziert werden sollen. Zudem müssten Länder und Kommunen mehr Geld für die Unterbringung der Geflüchteten aufbringen, „an der sich der Bund nicht beteiligt“

Die Fraktionschefs Schwarz und Hagel kündigten Hilfen für krisengeschüttelte Unternehmen an. Der Grüne sagte, man wolle ein Sicherheitsnetz spannen: „Damit sind wir gewappnet, um zielgerichtet kleinere und mittlere Unternehmen, Sozialeinrichtungen, Handwerkerinnen und Handwerker oder Bürgerinnen und Bürger unterstützen zu können, wenn sie in Not kommen oder die Hilfe des Bundes nicht reicht.“ Hagel erklärte, man habe sich auf ergänzende und passgenaue Hilfsprogramme geeinigt, um eventuelle Lücken in Bundesprogrammen zu schließen. (dpa)