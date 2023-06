Schock und Trauer im Schwarzwald-Ort: Ehemann ersticht Mutter

Tödlicher Angriff im Bonndorfer Ortsteil Ebnet: Eine dreifache Mutter wird auf der Straße vor ihrem Haus niedergestochen. Sie stirbt noch am Tatort. Der mutmaßliche Täter ist der getrennt lebende Ehemann.

Nachbarn, die den Angriff teils mit ansehen mussten, stehen unter Schock. Was ist bekannt über die Hintergründe?

Ebnet aus der Vogelperspektive. Hier ereignete sich die Bluttat | Bild: Heidemarie Rombach

Am Bodensee brodeln Konflikte zwischen Fußgängern und Radlern

Immer wieder kommt es auf den Radwegen am See zu Auseinandersetzungen zwischen Radfahrern und Fußgängern. Hartmut Schappeler wohnt in Hagnau und beobachtet den Ärger zwischen den beiden Parteien regelmäßig. Für ihn ist die Schuldfrage klar: „Fahrradfahrer sind rücksichtlos.“

Ist das wirklich so? Für die Polizei sind auch die Fußgänger nicht schuldlos. Und von der Stadt Hagnau heißt es: „Insgesamt beobachten wir zunehmenden Egoismus, bei dem jeder Verkehrsteilnehmer auf sein Recht pocht“. Was ist los zwischen Radlern und Fußgängern?

Bild: Simon Conrads

Das ist die neue Homeoffice-Regel für Grenzgänger

Die Schweiz und Deutschland haben sich geeinigt: Jetzt steht fest, wie viel Zeit deutsche Grenzgänger in die Schweiz ab Juli im Homeoffice verbringen dürfen, ohne dass versicherungsrechtliche Nachteile entstehen. Was bedeutet das im Alltag? Alle wichtigen Infos finden Sie hier im Überblick.

Wird es ein Schnaken-Sommer? Das sagt der Experte

Vermiesen uns die stechenden Plagegeister am See den Sommer – oder ist von der Bodenseeschnake in diesem Jahr nicht viel zu erwarten? Das hängt hauptsächlich vom Niederschlag ab – und von der Höhe des Bodensee-Pegels.

Auf mindestens 3,90 Metern muss der stehen, damit die Larven schlüpfen können, sagt Schnaken-Experte Rainer Bretthauer. Große Chancen scheint die Bodensee-Schnake in diesem Jahr damit nicht zu haben – doch noch gibt es keine Entwarnung. Und was ist mit Hausschnake, Tigermücke und der nervigen Zuckmücke? Den Überblick geben wir hier.

Bild: dpa / Montage: sk

Erste Weinfeste in der Region starten

Am Wochenende findet am Kaiserstuhl das erste Weinfest statt, kommende Woche kann man in Schaffhausen schon das nächste besuchen. Welche Weinfeste wann in diesem Sommer stattfinden, haben wir hier in unserer Übersicht zusammengestellt. Zum Wohl!