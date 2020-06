Bremerhaven/Gammertingen vor 1 Stunde

Tote in Weser ist vermutlich vermisstes Mädchen aus dem Kreis Sigmaringen

Ein vermisstes Mädchen aus Gammertingen (Kreis Sigmaringen) ist vermutlich tot. Laut Polizei handelt es sich bei zwei Leichen in einem Auto, das am Donnerstag in Bremerhaven aus der Weser geborgen wurde, mutmaßlich um die Zehnjährige und ihre Mutter. Der Wagen gehöre «mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit» der 46-Jährigen.