Die kalte Jahreszeit bricht an. Wer sich jetzt nach Wärme und Entspannung sehnt, ist in einer Therme gut aufgehoben. Die locken mit Saunen, Dampfbädern, heißen Thermalbädern und Massagen. Im Südwesten gibt es einige Thermen. Ein Überblick:

Meersburg Therme

Die Meersburger Therme hat täglich ab 10 Uhr geöffnet, sonntags bereits ab 9 Uhr. Der Schwimmbereich bietet ein großes Thermalbecken mit Massagedüsen, Bodenstrudel und einem Whirlpool. Das Schwimmbecken ist direkt mit einem Außenbecken verbunden, von dem aus Besucher auf den Bodensee blicken können.

Aufgenommen während eines Zeppelinflugs: Die Therme in Meersburg. | Bild: Santini, Jenna

Preise: Für drei Stunden bezahlen Erwachsene 13 Euro, für vier Stunden 15,50 Euro und für eine Tageskarte 18 Euro. Für Kinder und Jugendliche von vier bis 15 Jahren kosten zwei Stunden 8 Euro, vier Stunden 10,50 Euro und eine Tageskarte 13 Euro. Der Wochenendzuschlag beträgt jeweils 2 Euro. Kinder bis drei Jahre besuchen das Bad kostenlos.

Parken: Für die Zeit des Badeaufenthalts gibt es Parkplätze direkt an der Therme. Kostenpunkt: 3 Euro.

Lindau Therme

Die Lindauer Therme hat täglich von 9 bis 24 Uhr geöffnet. Sie bietet einen Thermenbereich, eine Saunawelt sowie ein Familien- und Sportbad. In der Therme befindet sich ein großes Zentralbecken mit Sprudelliegen, Massagesitzen, Nackenduschen und einer Poolbar. Zudem ist der Innenbereich mit einem salzhaltigen Soleschwebebecken, Quellbecken, Sprudelbecken und einem Textilwellness-Bereich ausgestattet.

Preise: Für zwei Stunden Sportbad inklusive Therme bezahlen Erwachsene 22,50 Euro, für vier Stunden 27,50 Euro und für eine Tageskarte 32,50 Euro. Kinder von sechs bis 15 Jahren bezahlen für zwei Stunden 13,50 Euro, für vier Stunden 15,50 Euro und 18,50 Euro für eine Tageskarte. An Wochenenden, in den Ferien und an Feiertagen wird ein Zuschlag von 1,50 Euro für das Sportbad und 3,50 Euro für Therme und Sauna berechnet.

Parken: Auf dem Parkplatz Therme stehen Besuchern 464 Parkplätze ab 3,50 Euro pro Tag zur Verfügung. Die Therme ist über einen etwa 200 Meter langen Fußweg durch den Eichenhain zu erreichen. Etwas näher gelegen ist der Parkplatz Strandbad. Hier kostet das Tagesticket 7 Euro.

Bodensee-Therme in Überlingen

Die Bodensee-Therme in Überlingen hat täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet. Der Innenbereich verfügt über ein Sportbecken, einen Whirlpool, ein Dampfbad, ein Kaskaden- und Kneippbecken sowie einen Sauna- und Kleinkindbereich. Mit dem Innenbereich verbunden ist ein beheiztes Thermal-Außenbecken mit Seeblick. Außerdem gibt es eine großflächige Saunawelt mit einer Bootshaus-, See- und einer Panoramasauna.

Wie Konstanz gibt es auch in Überlingen eine Therme, die direkt am Bodensee liegt. | Bild: Lippisch, Mona

Preise: Erwachsene bezahlen für drei Stunden 19 Euro und für einen ganzen Tag 22 Euro. Für Kinder bis 17 Jahre kosten drei Stunden 12 Euro, ein Tagesticket liegt bei 15 Euro. Von Montag bis Donnerstag (Feiertage ausgenommen) ist der reguläre Eintritt um 3 Euro reduziert. Auszubildende, Schüler, Studenten und Freiwilligendienstleistende bezahlen den Kindertarif. Kleinkinder bis fünf Jahre haben freien Eintritt.

Parken: Das Parkhaus sowie der Parkplatz Therme liegen gegenüber des Bads. Ab zwei Stunden Aufenthalt sparen Gäste 5 Euro auf das Parkticket. Der Rabatt wird beim Check-out an der Rezeption abgezogen.

Mit Blick auf den Bodensee: die Therme in Lindau. | Bild: Susanne Hogl

Bodensee-Therme in Konstanz

Die Konstanzer Therme am Bodensee-Ufer hat täglich von 9 bis 22 Uhr geöffnet, die Sauna öffnet eine Stunde später um 10 Uhr. Dienstags ist im gesamten Saunabereich Damensauna. Der Bereich umfasst drei Saunen, ein Dampfbad und ein Sanarium. Dazu gibt es sowohl Ruheräume als auch ein Relax-Becken und mehrere Thermalbecken im Innen- und Außenbereich. Zusätzlich gibt es einen Wellnessbereich in dem Massagen angeboten werden.

Die Bodensee-Therme in Konstanz aus der Luft fotografiert. | Bild: Werner Kuhnle

Preise: Eintritt gibt es für eineinhalb Stunden, drei Stunden und den ganzen Tag. Erwachsene zahlen dabei 13 Euro, 15,50 Euro und 18,50. An Wochenenden kostet der Eintritt jeweils zwei Euro mehr. Mit Ermäßigung kostet der Eintritt unter der Woche 11 Euro, 13,50 Euro und 15 Euro.

Parken: Das Parkdeck gegenüber der Therme verfügt über 200 Parkplätze. Neben an befindet sich ein Parkplatz mit weiteren 200 Parkplätzen. Bis 1,5 Stunden Parkdauer zahlen Autofahrer 1,50 Euro, jede weitere halbe stunde kostet 50 Cent. Bei 8 Euro ist das Parkticket gedeckelt.

Solemar in Bad Dürrheim

Jeden Tag von 9 bis 22 Uhr hat die Solemar-Therme in Bad Dürrheim geöffnet, freitags sogar bis 23 Uhr. Im Thermenbereich verfügt das Solemar über verschiedene Innen- und Außenbecken und auch Whirlpools. Auch Dampfbad gibt es in Bad Dürrheim. Zusätzlich gibt es sieben Themensaunen im Schwarzwaldflair.

Saunieren im Hüttenstil ist in der Solemar in Bad Dürrheim möglich. | Bild: Janik Bretzke, Kur und Bäder Bad Dürrheim

Preise: Drei Stunden kosten für Erwachsene 15,90 Euro, die Tageskarte 17,90 Euro. Schüler, Studenten und Auszubildende zahlen jeweils einen Euro weniger. Kinder von drei bis zwölf Jahren bezahlen immer 8,90 Euro.

Parken: Der Parkplatz des Solemars ist für Besucher der Therme kostenlos. Außerdem gibt es in der Umgebung noch weiter öffentliche Parkplätze.

Aqualon in Bad Säckingen

Im Bad Säckinger Aqualon gibt es zwei Innen- und ein Außenbecken. Zusätzlich hat das Thermalbad fünf Saunen, darunter auch eine Textilsauna. Zudem gibt es auch hier einen großen Wellnessbereich mit Massagen und Peelings.

Eines der Innenbecken im Aqualon in Bad Säckingen. | Bild: Verena Wehrle

Preise: Für den Morgentarif bis 11 Uhr und drei Stunden Aufenthalt zahlen Erwachsene 15 Euro und Kinder von vier bis 15 Jahren 10 Euro. Der Tageseintritt kostet für Erwachsene 18 Euro und für Kinder 12 Euro. An Wochenenden und Feiertagen kostet der Eintritt für erwachsene 2 Euro mehr. Wer zusätzlich in den Saunabereich will zahlt für eine Tageskarte 26 Euro, an Wochenenden 28 Euro.

Parken: In der Nähe des Aqualon befindet sich ein großer öffentlicher Parkplatz, für den allerdings extra Gebühren anfallen.

Balinea Thermen in Bad Bellingen

Das Thermalbad in Bad Bellingen hat täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet. Nur die Salzgrotte hat kürzere Öffnungszeiten von 11 bis 19 Uhr, Freitag und Samstag bi 21 Uhr. Neben der Salzgrotte gibt es in Bad Bellingen auch die klassischen Thermalbäder mit verschiedenen Becken und fünf verschiedene Saunen. Außerdem gibt es noch einen Wellnessbereich.

Preise: Der Eintritt in das Thermalbad kostet für Erwachsene 17,90 Euro und an Wochenenden und Feiertagen 19,90 Euro. Wer den Saunabereich mit nutzen möchte, muss 27,40 Euro beziehungsweise 29,40 Euro an Wochenenden berappen.

Parken: Das Thermalbad verfügt über einen kostenfreien eigenen Parkplatz.

Radon Revitalbad in St. Blasien/Menzenschwand

Im Revitalbad in St. Blasien/Menzenschwand sind sowohl das Bad als auch die Saunen von Mittwoch bis Sonntag von 12 bis 21 Uhr geöffnet. Das Bad hat zwei finnische Saunen und ein Tauchbecken zur Abkühlung. Auch Peelings und Massagen werden im Revital Bad angeboten.

Baden mitten im Wald. Hier ist das Radonbad in St. Blasien/Menzenschwand zu sehen. | Bild: Sebastian Barthmes

Preise: Das Bad bietet Karten für zwei und vier Stunden an, die für Erwachsene 11 und 15 Euro kosten. Jede weitere halbe Stunde kostet dann 2 Euro. An Wochenenden und Feiertage gilt ein Zuschlag von 2 Euro.

Parken: Vor dem Bad gibt es kostenlose Parkplätze, die von Gästen genutzt werden können.

Sonnenhof-Therme in Bad Saulgau

Die Sonnenhof-Therme in Bad Saulgau hat täglich von 8 bis 21 Uhr geöffnet, freitags und samstags bis 22 Uhr. Die Saune öffnet jeden Tag erst um 10 Uhr. Dienstags ist außerdem Damensauna. Das Bad hat einen Innen- und Außenbecken sowie ein Quellbecken und Dampfbäder zu bieten. Die Saunawelt der Sonnenhof-Therme hat drei Innenkabinen und eine Blockhaussauna.

Preise: Die Eintritte in den Badebereich sind in zwei Stunden, drei Stunden und Tageseintritt gestaffelt und kosten für Erwachsene 11,90 Euro, 12,90 und 17,90 Euro. Der ermäßigte Eintritt kostet jeweils einen Euro weniger und für jede weitere angebrochene halbe Stunde muss ein weiterer Euro gezahlt werden. Für den Saunabereich gibt es den Eintritt für drei Stunden oder den ganzen Tag und kostet 18,50 Euro oder 21,50 Euro.

Parken: Parkplätze stehen kostenlos vor der Therme zur Verfügung.

Badkap in Albstadt

Das Badkap in Albstadt hat täglich geöffnet. Montags von 11 bis 22 Uhr, dienstags bis Donnerstags öffnet es bereits um 9.30 Uhr. Samstag hat es von 9 bis 23 Uhr und sonntags von 9 bis 22 Uhr geöffnet. Neben dem Erlebnisbad hat das Badkap auch eine Saunalandschaft mit vier Saunen.

Bild: Badkap Albstadt

Preise: Der Eintritt in das Bad kostet für vier Stunden 16 Euro für Erwachsene. Die Tageskarte kostet 19 Euro. Wer zusätzlich in die Sauna will, zahlt einen Aufschlag von 9 Euro. Schüler und Studenten bis zum 25 Lebensjahr und Jugendliche bis 17 Jahren zahlen 13 Euro (vier Stunden) und 16 Euro für eine Tageskarte – ebenfalls mit 9 Euro Zuschlag für die Sauna.

Parken: Das Badkap hat einen eigenen großen Parkplatz.

TuWass in Tuttlingen

Das TuWass in Tuttlingen hat jeden Tag von 11 bis 22 Uhr geöffnet, nur sonntags schließt das Bad schon um 20 Uhr. Neben dem normalen Freizeitbad gibt es im TuWass einen Termalbad-Bereich mit Becken im Innen- und Außenbereich und Heilwasser. Der Saunabereich ist mit fünf Saunen und einem Dampfbad ausgestattet.

Preise: Für die Saunagäste kostet der Eintritt für drei Stunden Aufenthalt 17 Euro. Jede angefangene halbe Stunde kostet drei Euro extra. Der Eintritt in das Thermalbad kostet für Erwachsene für zwei Stunden 7 Euro und 9 Euro für drei Stunden. Schüler, Studierende und Schwerbehinderte zahlen 6 und 8 Euro. Jede angefangene halbe Stunde kostet 3 Euro zusätzlich.

Parken: Das TuWass verfügt über zwei Parkflächen, für Gäste ist das Parken kostenlos.

Titisee-Neustadt Badeparadies

Das Badeparadies in Titisee-Neustadt ist nicht nur ein großes Spaßbad mit vielen Rutschen, sondern hat auch eine große Spa- und Saunawelt. Der gesonderte Bereich ist täglich von 9 bis 22 Uhr geöffnet. Auf der großen Wellnessfläche befinden sich zwölf Themensaunen, sechs Vital-Pools und einer Außenterrasse. Ein Teil der Wellnessfläche ist textilfrei, weshalb der Eintritt in den sogenannten Palais Vital erst ab 16 Jahren ist.

Am Titisee gelegen befindet sich das Badeparadies in Titisee-Neustadt. | Bild: Rieger

Preise: Vier Stunden kostet ab 39 Euro, eine Tageskarte 42 Euro. Die Tickets müssen im Voraus online gebucht werden. Mit dem Ticket kann man außerdem auch in die anderen Bereiche des Badeparadieses.

Parken: Das Badeparadies hat 850 Parkplätze und die Parkgebühr beträgt drei Euro.

Sole Uno in Rheinfelden, Schweiz

Auch in der Schweiz lässt es sich gut schwitzen. Beispielsweise im schweizerischen Rheinfelden. Das Sole Uno hat täglich von 8 bis 22 Uhr geöffnet. Das Bad ist mit Solebädern, Dampfbädern und Erlebnisduschen ausgestattet. Außerdem gibt es zwei verschiedene Saunen und ein Fußwärmebecken.

Nicht weit von der Grenze zu Deutschland befindet sich das Sole Uno im schweizerischen Teil von Rheinfelden. | Bild: Sole uno

Preise: Die Preise sind in Zwei- und Drei-Stunden-Karten und Tageskarten aufgeteilt und kosten 33 CHF, 38 CHF und 52 CHF. Für jede angefangen 15 Minuten müssen Gäste weiter 2,50 CHF bezahlen. An Wochenenden und an Feiertagen gibt es einen Preiszuschlag von 2 CHF.

Parken: Das Sole Uno hat ein eigenes Parkhaus. Dort kostet die erste Stunde 2 CHF, jede weitere Stunde bis 15 Stunden kostet 1 CHF. Ab dann kostet die Tagespauschale 15 CHF.

Therme Zurzach in Bad Zurzach, Schweiz

Der Badebereich und die Textilsauna haben in Bad Zurzach von 8 bis 22 Uhr geöffnet. Die Saune, die sich in einem ehemaligen Salzbohrturm befindet, hat von 10 bis 21.30 geöffnet. In der Therme Zurzach gibt es vier Frischluft Becken im Außenbereich und vier Becken im Innenbereich. Neben den drei normalen Saunen gibt es auch zwei Textilsaunen und ein Dampfbad.

Auch in der Schweiz befindet sich die Therme in Bad Zurzach. | Bild: Thermalbad Zurzach AG

Preise: Der Tageseintritt ins Bad kostet von Montag bis Freitag 46 CHF, samstags 48 CHF und sonntags 51 CHF. Darüber hinaus gibt es auch Zwei-Stunden-Karten, die 18 CHF weniger kosten.

Parken: Das Thermalbad hat einen eigenen Parkplatz, der pro Stunde 1 CHF kostet.

