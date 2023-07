Sieg für die Pressefreiheit: Landrat muss Auskunft über Sipplinger Flüchtlingsunterkunft geben

Ein wegweisendes Urteil des Verwaltungsgerichts Sigmaringen stärkt den Journalismus in unserer Region: Das Landratsamt des Bodenseekreises darf in einem pikaten Fall nicht mauern und muss gegenüber der Presse alle Kosten auf den Tisch legen.

Das ehemalige Hotel Adler in Sipplingen hatte der Bodenseekreis für zehn Jahre als Unterkunft Flüchtlingsunterkunft angemietet. Doch das Gebäude blieb ungenutzt. | Bild: Schnurr, Michael

Die Ausgaben für die mehrjährige Anmietung einer geplanten Flüchtlingsunterkunft in Sipplingen dürfen also nicht verschwiegen werden.

Das Besondere an dem Fall: In der Immobilie wurde nie ein Geflüchteter untergebracht – dennoch zahlte der Landkreis Miete. Hier lesen Sie alles über die erfolgreiche Klage des SÜDKURIER.

Angeklagter geständig bei Prozess-Auftakt um Tötung einer Frau in Schnäppchenmarkt in Markdorf

Affekt, kein Mord: Das ist die Auffassung des Angeklagten zum Auftakt des Prozesses um die Tötung der 44-jährigen Sebastiana F. im Januar im Schnäppchenmarkt Megamix in Markdorf.

Der Angeklagte auf dem Weg in den Gerichtssaal. Die Sicherheitsvorkehrungen sind streng. | Bild: Hanser, Oliver

Der Verteidiger verlas vor dem Landgericht Konstanz eine Einlassung seines Mandanten. Der 48-Jährige ist wegen Mordes angeklagt.

„Es tut mir unsäglich leid, dass ich meine Frau erschossen habe“ Rechtsanwalt Klaus-Martin Rogg im Namen seines Mandanten

Der Mann gesteht also die Tat – aber: Es sei eben kein Mord gewesen, sondern eine Affekt-Handlung. Vor Gericht stellt sich nun die Frage, wie diese Theorie der brutalen Vorfälle und eine geladene Pistole zusammenpassen.

Juckende Bade-Dermatitis ist am Bodensee wieder auf dem Vormarsch

Nesselfieber, starker Juckreiz und Brennen: Wer diese Symptome kurz nach dem Baden im Bodensee bemerkt, hat mit ziemlicher Sicherheit eine Enten-Dermatitis. Hervorgerufen wird der fiese Ausschlag durch Entenflöhe.

Diese kommen vor allem in seichten Gewässern und Strandnähe vor, also in den wärmeren Flachwasserzonen, wo viele Wasservögel unterwegs sind. So auch in der Manzeller Bucht, wo das Wasser bereits über 22 Grad warm ist. Unsere Empfehlung: Nach dem Baden gründlich abduschen!

Der See bleibt leer: Im Fischbacher Freibad warnen Schilder vor den Entenflöhen, die einen juckenden Ausschlag verursachen können. | Bild: Wienrich, Sabine

Der Landkreis Waldshut darf Jäger aus der Schweiz nun doch deutlich höher besteuern

Klage abgewiesen: Der Landkreis Waldshut darf von Jägern aus der Schweiz, die eine Pacht in Deutschland betreiben, nun doch deutlich mehr Jagdsteuer verlangen als von den einheimischen Jägern.

Bild: Uwe Anspach

Der Jagdsteuerbescheid des Landkreises für einen Deutschen, der in der Schweiz wohnt, ist also legitim. Der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim ändert damit das Urteil des Verwaltungsgerichts Freiburg.

Mit der Begünstigung der Inländer verfolge der Gesetzgeber das legitime Ziel, die Jagdausübung für sie attraktiv zu gestalten.

Für 240 Franken am Matterhorn vorbei! Luxus-Seilbahn in den Alpen eröffnet

Zeit leerer Kassen und des Klimawandels? Nicht hier in den Schweizer Alpen! Mit einer neuen Seilbahn können Sie hier in vier Minuten 1,6 Kilometer über den Theodul-Gletscher schweben.

Von Zermatt-Dorf geht es über die Station Trockener Steg auf die höchste Bergstation Europas, Klein Matterhorn auf 3821 Metern.

Bild: Dominic Steinmann

Das Vergnügen hat seinen Preis: Nach einem Sonderangebot am Eröffnungswochenende kostet die Gesamtfahrt von Zermatt bis Cervinia im Sommer hin und zurück 240 Franken (knapp 250 Euro). Die einfache Fahrt dauert rund eineinhalb Stunden.

Meinung Neue Luxus-Seilbahn in Zermatt: So werden die Alpen zum Rummelplatz von Dominik Dose Das könnte Sie auch interessieren

Auf www.suedkurier.de finden Sie weitere wichtige Nachrichten aus der Region und der Welt.