1. SEK-Beamter bei Reichsbürger-Razzia angeschossen

Im Rahmen einer bundesweiten Razzia im Reichsbürger-Milieu gerät eine Durchsuchung in Reutlingen außer Kontrolle. Ein Beamter eines Spezialeinsatzkommandos wird durch einen Schuss verletzt – der mutmaßliche Schütze sitzt inzwischen in U-Haft. Auch in Singen und in der Schweiz werden offenbar Objekte durchsucht, wie verschiedene Medien berichten. Die Razzia steht im Zusammenhang mit der am 7. Dezember aufgedeckten Gruppe mutmaßlicher Reichsbürger um den Frankfurter Geschäftsmann Heinrich XIII. Prinz Reuß, die einen Staatsstreich geplant haben soll.

Bei einer Durchsuchung ist in Reutlingen ein Beamter eines Spezialeinsatzkommandos durch einen Schuss verletzt worden. | Bild: Julian Rettig/dpa

Im Südwesten sind Reichsbürger schon länger ein Problem. Rund 400 gibt es laut Landesamt für Verfassungsschutz in der Region um den Bodensee und Südbaden. Einige davon sorgten schon vor dem neuesten Fall für Schlagzeilen, wie Sie hier nachlesen können.

2. Neue Suchaktion nach Jasmin M. dauert mehrere Tage

Im Fall der vermissten Jasmin M. aus Eigeltingen durchkämmt die Polizei drei Tage lang ein Gebiet nahe des Wohnorts der 21-Jährigen in Heudorf.

Jasmin M. aus Eigeltingen wird seit dem 19. Februar vermisst. Immer wieder sucht die Polizei im Landkreis nach der 21-Jährigen. | Bild: Polizei/Oliver Hanser (Archivbild)

Die gebürtige Hilzingerin wird seit dem 19. Februar vermisst, auch nach der dreitägigen Suchaktion fehlt weiterhin jede Spur von ihr. Die Polizei bittet weiter um Hinweise aus der Bevölkerung.

3. Marian Schreier lüftet das Geheimnis um seinen neuen Job

In acht Jahren hat Marian Schreier als Bürgermeister in Tengen vieles erreicht – und wäre beinahe auch noch OB in Stuttgart geworden. Jetzt ist mit Selcuk Gök sein Nachfolger für das Tengener Rathaus gefunden und Schreier zieht es zu neuen Herausforderungen.

Marian Schreier sitzt vor dem Rathaus in Tengen. Acht Jahre lang war er Bürgermeister der Gemeinde im Hegau. | Bild: Elisa-Madeleine Glöckner

Wie diese konkret aussehen, verrät Marian Schreier exklusiv im SÜDKURIER: Er geht im April nach Berlin und wird Geschäftsführer für Politik und Kommunikation bei der IHK. Warum es den 33-Jährigen jetzt aus dem Hegau in die Hauptstadt zieht und weshalb er sich für einen Abschied aus der Kommunalpolitik entschieden hat, lesen Sie hier.

4. So startet die Urlaubssaison am Bodensee

Mit dem Frühlingsanfang kommen in dieser Woche auch die ersten Camping-Urlauber an den Bodensee. Die Voraussetzungen sind gut: perfektes Wetter und noch ausreichend Platz auf den Campingplätzen. Wie die Touristiker am Bodensee sich auf die neue Saison vorbereiten und ab wann es wieder richtig voll wird, lesen Sie hier.

Zwei Urlaubsgäste genießen Limonade und Sonnenlicht auf dem Campingplatz Schloß Kirchberg in Immenstaad. | Bild: Benjamin Schmidt

5. Großer Warnstreik legt Verkehr am Montag lahm

Mit einem gemeinsamen Warnstreik wollen die Gewerkschaften Verdi und EVG am Montag große Teile des öffentlichen Verkehrsnetzes in Deutschland lahmlegen. Busse, Bahnen, Flughäfen – nahezu überall soll es zum Stillstand kommen. Pendler und Reisende müssen sich daher auch in Baden-Württemberg auf weitreichende Einschränkungen einstellen.

Wie groß wird das Chaos am Montag? Busse, Bahnen und Flughäfen sollen vom Streik betroffen sein. | Bild: Peter Kneffel/dpa

Einen so massiven Warnstreik hat das Land lange nicht mehr gesehen. Die Gewerkschaften müssen aufpassen, dass die Bevölkerung nicht die Geduld verliert – denn ein Ausstand in dieser Größenordnung ist zu diesem Zeitpunkt völlig überzogen, schreibt SÜDKURIER-Politikchef Dieter Löffler in seinem Kommentar.

