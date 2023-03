1. Karstadt-Filialen in der Region bleiben

Bis zuletzt war das Bangen groß, am Montag gibt es gute Nachrichten für die Region: Die Karstadt-Filialen in Singen, Konstanz und Lörrach bleiben erhalten. Mitarbeiter und Kunden können aufatmen – und auch andere Akteure freuen sich.

Die Karstadt-Standorte Singen (links) und Konstanz (rechts) sind gerettet. | Bild: Laura Lerch / Oliver Hanser

In 52 anderen Warenhäusern des Konzerns sollen Stand jetzt jedoch bald die Lichter ausgehen. Tausende Beschäftigte werden dann ihren Arbeitsplatz verlieren, zahlreiche Innenstädte einen wichtigen Anziehungspunkt in ihren Einkaufsstraßen.

Doch auch wenn die Standorte hier gesichert sind, heißt das nicht, dass alles weitergeht wie bisher. Galeria Karstadt will Flächen untervermieten – gerne auch ans Rathaus. Die Rechnung geht dann an die Steuerzahler.

2. Suche nach Jasmin M. geht weiter

Seit bald einem Monat fehlt jede Spur von Jasmin M. aus Eigeltingen-Heudorf. Anfang der Woche ist die Polizei erneut im Einsatz – diesmal an der alten Ziegelei in Radolfzell. Die Beamten wollen hier bereits bestehende Ermittlungsansätze noch einmal überprüfen, wie Polizeisprecher Marcel Ferraro vom Polizeipräsidium in Konstanz dem SÜDKURIER erklärt.

Ein Foto aus glücklicheren Tagen des ehemaligen Pärchens Robert S. und Jasmin M. – im Hintergrund ist das Kursschiff MS Alet zu sehen, das zwischen der Insel Reichenau und Allensbach verkehrt. Robert S. teilte das Bild 2021 auf Facebook. | Bild: Fb

Jasmin M. wird seit dem 19. Februar vermisst. Der Fall beschäftigt die Region, seither gab es mehrere Suchaktionen, ein Verdächtiger sitzt in Haft. SÜDKURIER-Recherchen zeigen, dass es sich um den Ex-Freund von Jasmin M. handelt. Was bisher bekannt ist.

3. Ist den Schweizern die Lust am Shoppen in Deutschland vergangen?

Schweizer fahren zum Einkaufen immer seltener ins Ausland. Zu diesem Ergebnis kommt eine Langzeitstudie der Universität St. Gallen. Die Gründe sind vielseitig, sagt Handelsexperte Thomas Rudolph.

Bild: Universität St. Gallen

Was bedeutet das für die deutsche Grenzregion? Die spielt nach wie vor eine große Rolle – unter die 15 beliebtesten Städte für Einkaufstourismus fallen zwölf deutsche. Doch auch hier könnte es bald zu erheblichen Einschnitten für deutsche Geschäfte kommen, erklärt der Experte dem SÜDKURIER.

4. Polizei schließt Ermittlungen im Fall Dirk Brünker ab

Fast drei Monate galt Dirk Brünker als vermisst. Immer wieder suchten Einsatzkräfte im Schwarzwald nach ihm. Dann die traurige Gewissheit: Der Vater von Zweitliga-Fußballprofi Kai Brünker wird tot aufgefunden.

Am 23. Dezember 2022 verschwand der 61-jährige Dirk Brünker. 77 Tage lang suchte die Polizei nach ihm | Bild: Norbert Trippl/Polizei/Isabelle Graef

Jetzt hat die Polizei die Ermittlungen abgeschlossen. „Wir gehen von einem Unglücksfall aus“, sagt Polizeisprecher Jörg Dieter Kluge gegenüber dem SÜDKURIER. Die Beamten haben die Ermittlungsgruppe aufgelöst – doch manche Frage bleibt ungeklärt.

Alles zu dem Fall, der verzweifelten Suche und ihr trauriges Ende lesen Sie hier.

5. Von Bodensee bis Schwarzwald: Diese Freizeitattraktionen beenden jetzt ihre Winterpause

Die Temperaturen steigen, es ist länger hell – perfekte Bedingungen, um am Wochenende etwas zu unternehmen.

Die Berberaffen am Affenberg Salem haben sich in den letzten Monaten mit dem Treewalk bestens vertraut gemacht. Jetzt können auch Besucher wieder in den Park | Bild: Affenberg Salem

Gut, dass einige Freizeiteinrichtungen im Südwesten gerade die Saison starten. Viele erhöhen jedoch die Preise. Vom Affenberg in Salem über die Hirschgrund Zipline Area bis hin zu Conny-Land und Europa-Park: Hier gibt es den Überblick! (sk)

