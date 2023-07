In der ruhigen Anwohnerstraße in Bonndorf-Ebnet, in der Jennifer K. mit ihren drei Töchtern lebte, sind die Kreide-Markierungen der Spurensicherung vom Regen weggewaschen worden.

Da ist kein Blut mehr auf dem Asphalt. Nur ein kleiner Altar mit Kerzen, Blumen und Bildern erinnert an die 35-jährige Mutter, die vor 39 Tagen hier ihr Leben verlor. Ihr Ex-Mann, ein 49-Jähriger aus dem Landkreis Waldshut, soll sie mit Messerstichen auf der Straße attackiert haben. Er sitzt seither in Untersuchungshaft.

Die Welt in Ebnet dreht sich weiter, es werden Feriengäste empfangen, Pferde gestriegelt, Häuser ausgebessert. Nur die drei minderjährigen Mädchen, die hier noch vor kurzem spielten, sind weg. Ihre Welt ist kaputt gegangen. Vor 39 Tagen, als sie zusehen mussten, wie mutmaßlich der Mann, den zwei von ihnen Vater nannten, die Mutter tötete.

Vater: Will alles tun, damit sich Enkel sicher fühlen

Jennifer K.s Vater kümmert sich mit um die zwei jüngsten Mädchen. „Meine größte Angst ist, dass die zwei getrennt in anderen Familien untergebracht werden“, sagt er im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Damit sich die zwei zu Hause und sicher fühlen, wolle er alles tun.

„Dass wir nicht wissen, wie wir Kleider oder Schulsachen für sie finanzieren sollen, macht es schwer“, sagt er. „Als ob das, was passiert ist, nicht genug wäre für sie. Für uns.“

Das Problem: Der 65-Jährige und seine Frau leben in einer Dreizimmerwohnung zur Miete. Er erhalte eine Rente von 351 Euro, damit und mit dem Lohn seiner Frau als Kassiererin seien sie über die Runden gekommen. Vom Weißen Ring hätten sie 800 Euro bekommen für ein Hochbett. Anträge auf weitere Hilfe seien bei Ämtern zwar gestellt. Aber es könne, so sei es Hager gesagt worden, bis Jahresende dauern, bis diese bewilligt würden.

Als die Bonndorferin Nadine Eggi und einige andere erfuhren, dass die Familie Probleme hat, das Nötigste zu kaufen, wollte sie helfen. Und startete eine Spendenaktion, die die Gemeinde mit einem Spendenkonto unterstützt.

Gebraucht werden Kleider, Schulsachen, Geld

In einem emotionalen Aufruf auf Facebook schreibt sie ihren Wunsch: Dass die Welt für die Kleinen sich irgendwann weiter drehen solle „mit dem Wissen, dass sie nicht alleine sind und sie sollen hoffnungsvoll in die Zukunft blicken können.“ Die Helfergruppe sammelt Sachspenden, die Stadt Bonndorf Geldspenden.

Spendenkonto und Kontakt Sachspenden Geldspenden können an die Konten der Stadt Bonndorf mit dem Verwendungszweck „Bonndorf hilft“ überwiesen werden. Sparkasse Bonndorf-Stühlingen, IBAN: DE33 6805 1207 0000 0005 47 BIC: SOLADES1BND oder an Volksbank Hochrhein DE03 6849 2200 0003 5129 08. Auch Sachspenden für die Kinder werden gerne entgegen genommen. Beispielsweise Spielsachen oder Kinderklamotten in den Größen 134 und 164/176. Für die Abgabe von Sachspenden bitte vorab Abstimmung per Email an hagpat@web.de

Viele Bonndorfer haben bereits Sommerkleidung gebracht. „Da ist große Hilfsbereitschaft. Manche haben Spiele geschenkt“, sagt Nadine Eggi. Nun würden vor allem für die kalten Monate dickere Kleidung benötigt und Schulsachen, da die Kinder bald wieder zur Schule sollen. „Wer Sachspenden abgeben möchte, kann uns per Email schreiben“, so Eggi ihrem Aufruf auf Facebook.

„Sie war eine ganz liebevolle Mutter!“

Die Bonndorferin selbst kannte das Opfer Jennifer K. nur flüchtig. Aber eines weiß sie sicher über sie – und es ist ein Satz, den sinngemäß alle, mit denen SÜDKURIER für diese Recherche gesprochen hat, über die 35-Jährige sagten: Dass sie eine ganz liebevolle Mutter gewesen sei, der ihre Kinder unheimlich viel bedeutet hätten. „Sie war zurecht sehr stolz auf sie!“

Laut dem zuständigen Präsidium Freiburg war ihre Todesursache offenbar ein tiefer Stich unter die linke Achselhöhle. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen seien fast abgeschlossen, erklärt Sprecherin Rahel Diers auf Nachfrage. „Danach wird der Vorgang der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen vorgelegt.“

Der zuständige Dezernent werde über den weiteren Gang des Verfahrens entscheiden. „Der Beschuldigte befindet sich nach wie vor wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags in Untersuchungshaft“, so Diers.