24 Stunden nach der Messerattacke in Kreuzlingen sind die Hintergründe der Tat immer noch rätselhaft. Was Nachbarn und die Polizei sagen und wie es dem 33-jährigen Opfer des Angriffs geht.

„Dass so etwas hier passiert, ist ein Schock für uns – es ist schrecklich“, sagt eine Nachbarin des am Sonntag in Kreuzlingen in den Tod gestürzten 29-Jährigen dem SÜDKURIER. Der gebürtige Mazedonier soll laut Kantonspolizei