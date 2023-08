Der Wolf und der Schluchsee – sie verschmelzen in der öffentlichen Wahrnehmung immer mehr. Nachdem am Dienstag ein erstes Bild vom Wolfsnachwuchs veröffentlicht wurde, gibt es am Mittwoch mehr Informationen zu einem vermeintlichen Wolfsriss, der am 20. Juli den Behörden gemeldet wurde. Die Ergebnisse einer Untersuchung entlasten den Wolf jedoch eher.

Zwar kommen die Experten des Senckenberg Instituts für Wildtiergenetik im hessischen Gelnhausen, die in diesen Fällen immer hinzugezogen werden, zu keinem klaren Ergebnis. Die Erklärung: „Aufgrund der geringen Überreste lässt sich die Todesursache des Kalbes nicht mehr feststellen“, erklärt das baden-württembergische Umweltministerium in einer Mitteilung.

Nachweis von Hunde-DNA

Allerdings habe sich bei den untersuchten Abstrichproben vom Kadaver des Kalbes Hunde-DNA nachweisen lassen. Es sei wahrscheinlich, dass mehrere Tiere den Kalbskörper verwertet haben. Aber: „Dieses Ergebnis und das Nutzungsbild sprechen nicht für den Einfluss eines Wolfes“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Was tun nach Wolfsverdacht? Das Umweltministerium weist darauf hin, dass eventuelle Beobachtungen mit Verdacht auf Wolf umgehend der FVA in Freiburg gemeldet werden sollten, an info@wildtiermonitoring.de oder 0761/4018-274. Nahe des Schluchsees gab es auch schon Angriffe auf Nutztiere. Im Frühjahr riss der Wolf etwa das auf einer umzäunten Weide stehende Hochland-Rind Sabine.

In anderen Fällen nahe des Schluchsees war der Wolf dagegen nachzuweisen, so etwa im Februar beim tödlichen Angriff auf ein Hochland-Rind. Der Schluchsee steht deswegen so im Fokus, weil sich hier im Frühjahr ein Rudel gebildet hat. Es ist das erste im Schwarzwald seit der Rückkehr des Wolfes. Schluchsee gehört zum Fördergebiet Wolfsprävention Schwarzwald, wo Nutztierhalter Unterstützung beim Herdenschutz erhalten können. Der Umgang mit dem Wolf und Aufwand und Ertrag von Herdenschutz sind jedoch umstritten, wie sich auch in einem SÜDKURIER-Streitgespräch mit zwei Experten zeigte.