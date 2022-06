Anreise mit Bahn und Bus

Das Southside-Ticket ist auch ein Bahnticket: Von Donnerstag, 16. Juni, bis Montag, 20. Juni, können Festivalbesucher alle Nahverkehrszüge in der zweiten Wagenklasse innerhalb Baden-Württembergs und ab beziehungsweise nach Würzburg zur einmaligen An- und Abreise gratis nutzen. Das gilt werktags jeweils ab 9 Uhr und am Sonntag ganztägig. Auch die Züge von Agilis innerhalb Bayerns und nach Ulm können zur An- und Abreise in der zweiten Klasse gratis genutzt werden.

Die IC-Züge auf der Gäubahnstrecke ab Stuttgart gelten als Nahverkehrszüge. Von der Gratis-Nutzung ausgeschlossen ist innerhalb des Verkehrsverbundes TU-Ticket im Landkreis Tuttlingen ist die Linie 20 von Fridingen nach Neuhausen ob Eck für die Nutzung ausgeschlossen.

Während des Festivals fahren Sonderzüge ab München, Augsburg und Ulm nach Tuttlingen und zurück sowie regelmäßig alle zwei Stunden von Offenburg durch den Schwarzwald über Donaueschingen nach Tuttlingen.

Sonderzug zwischen München und Meßkirch Zusätzlich zu den eingesetzten Sonderzügen zwischen München und Tuttlingen fährt am Donnerstag, 16. Juni, ein kostenloser Zug von München über Augsburg, Ulm und Biberach nach Meßkirch. Von dort bringen Shuttlebusse Besucher auf das Festivalgelände. Zurück geht es dann mit einem Sonderzug entweder am Sonntagabend, 19. Juni, ab Tuttlingen oder am Montagmorgen, 20. Juni, ab Meßkirch. Die Fahrzeiten sind wie folgt:



Sonderzug München-Meßkirch am Donnerstag, 16. Juni: München: 10.42 Uhr, Augsburg: 11.18 Uhr, Ulm: 12.30 Uhr, Biberach (Riß): 12.57 Uhr, Aulendorf: 13.21 Uhr, Mengen: 13.52 Uhr, Meßkirch: 14.30 Uhr



Sonderzug Tuttlingen-Ulm(-München) am Sonntag, 19. Juni: Tuttlingen ab: 20.45 Uhr, Sigmaringen an 21.34 Uhr, Ulm an: 22.55 Uhr (von dort Anschluss in Richtung Günzburg, Kempten, ins Ulmer Umland sowie an Fernverkehr nach München oder Berlin.



Sonderzug Meßkirch-München am Montag, 20. Juni: Meßkirch ab: 4.45 Uhr (Einstieg ab circa 4 Uhr möglich), Mengen: 5.38 Uhr Aulendorf: 6.18 Uhr, Biberach (Riß): 6.41 Uhr, Ulm: 7.04 Uhr, Augsburg: 8.16 Uhr, München 8.57 Uhr.

Bild: Kerstan, Stefanie

Zwischen dem Bahnhof Tuttlingen und dem Festivalgelände verkehren ab Donnerstag, 16. Juni, Shuttlebusse. Die Shuttlebus-Fahrpläne für die Hinfahrt zum Festival findet sich hier und für die Rückfahrt nach Tuttlingen hier.

Wegen Bauarbeiten unter anderem auf der Gäubahn-Strecke zwischen Singen und Immendingen verkehren aber einige Züge eingeschränkt oder gar nicht. Deshalb werden während des Southside-Festivals zusätzliche Shuttlebusse eingesetzt. Je nachdem, aus welcher Himmelsrichtung man zum Festival anreist, gilt es daher einiges zu beachten.

Besucher aus dem Norden (zum Beispiel Stuttgart): Fahrt mit dem Zug bis zum Bahnhof Rottweil. Von dort fahren am Donnerstag, 16. Juni, von 9 bis 19 Uhr und am Freitag von 9 bis 16 Uhr regelmäßig kostenfreie Shuttlebusse direkt zum Festivalgelände hin. Bis Sonntag sollen die Bauarbeiten beendet sein und die Züge wieder planmäßig verkehren, sodass dann keine Shuttlebusse mehr nach Rottweil fahren. Wer zurück nach Norden will, nutzt dann die Shuttlebusse zum Bahnhof Tuttlingen.

Ein Shuttle-Bus zum Southside-Festival 2019, als es zum bisher letzten Mal stattfand. | Bild: SK-Archiv | Maximilian Halter

Besucher aus dem Süden (zum Beispiel Konstanz oder aus der Schweiz): Fahrt mit dem Zug zum Bahnhof Singen. Ab hier fahren am Donnerstag von 9 bis 20 Uhr und am Freitag von 9 bis 16.30 Uhr kostenfreie Shuttlebusse zum Festivalgelände. Bis Sonntag sollen die Bauarbeiten beendet sein und die Züge wieder planmäßig verkehren, sodass dann keine Shuttlebusse mehr nach Singen fahren. Die Rückreise gen Süden erfolgt dann wieder über den Bahnhof Tuttlingen, zu dem Shuttlebusse fahren.

Besucher aus dem Westen (zum Beispiel Donaueschingen oder Offenburg) und dem Osten (zum Beispiel Ulm, Augsburg und München): Fahrt mit dem Zug bis zum Bahnhof Tuttlingen. Von hier fahren während des Southside regelmäßig Shuttlebusse zum Festival-Gelände und zurück. Die Shuttlebus-Fahrpläne für die Hinfahrt zum Festival findet sich hier und für die Rückfahrt nach Tuttlingen hier.

Anreise mit dem Auto, Motorrad oder Wohnmobil

Wer keine Bahnfahrt auf sich nehmen will, kann natürlich auch mit dem Auto oder Motorrad ans Festival in Neuhausen ob Eck reisen. Parkplätze und Zeltplätze sind auf dem Southside getrennt. Die Parkplätze werden den Besuchern zugewiesen. Motorradfahrer hingegen dürfen die Wohnmobilplätze kostenlos nutzen und somit ihr Motorrad direkt neben ihr Zelt stellen.

Bild: Orlowski, Birgit

Besucher aus dem Norden: Anreise über die Autobahn 81. Das Ortsgebiet Tuttlingen ist während des Festivals oft überlastet. Es empfiehlt sich daher, Tuttlingen zu meiden und die Abfahrt Engen zu benutzen (A81, Abfahrt 39). Dann die Bundesstraße B 31 Richtung Eigeltingen nehmen, in Eigeltingen auf die Landesstraße 440 Richtung Heudorf fahren und der Festivalbeschilderung folgen.

Besucher aus dem Schwarzwald: Anreise über die B31 und B311. Dann via Tuttlingen zum Festivalgelände.

Besucher aus dem Nordosten: Über Ulm und die Bundesstraße 311 bis nach Neuhausen ob Eck direkt zum Festival fahren.

Vor Beginn des Southside-Festvials bilden sich auf den Zufahrtsstraßen oft Staus, wie hier im Juni 2019. | Bild: SK-Archiv | Marcel Jud

Besucher aus der Ostschweiz, Vorarlberg, dem Allgäu und dem Bodenseeraum: Über Stockach und die Bundesstraße 31 Richtung Norden, dann in Hindelwangen auf die B 14 wechseln. Ab da kann man den aufgestellten Festivalhinweisen folgen.

Besucher aus dem Süden und der Nord- und Zentralschweiz: Über die Autobahn 81 bis zur Ausfahrt Engen (Abfahrt 39). Dann die Bundesstraße 31 Richtung Eigeltingen nehmen, in Eigeltingen auf die Landesstraße 440 Richtung Heudorf fahren und der Festivalbeschilderung folgen.