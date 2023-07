Strahlender Himmel, tierische Hingucker und hinreißende Ausblicke. Auch in dieser Woche waren unsere Leserreporter wieder fleißig unterwegs. Hier finden Sie die besten Bilder.

Bild: Annette Meyerhoff

Am Überlinger See strahlt der Himmel im warmen Orange an einem Sommerabend.

Bild: Klaus Johner

Ein wundervoller Anblick des Vollmondes in der Nacht.

Bild: Malea Dietrich

Ein ruhiger Nachmittag in Steißlingen. Auch die Pferde fühlen sich wohl.

Bild: Rony Elimelech

Die bunte Vielfalt, ein wundervoller Himmel und der See. Karibische Anblicke am Hafen.

Bild: Malea Dietrich

Die Vereinigung von Natur und Tieren: Auch Hunde sind fotogen.

Bild: Annette Meyerhoff

Karibische Farben auch in Überlingen und vom Überlinger See.

Bild: Claudia Relling

Ein paradiesischer Ausblick auf den blauen See von der Blumeninsel Mainau.

Bild: Petra Studener

Der nächtliche Blick auf den See, aufgenommen an der Strandpromenade in Kressbronn.

Bild: Annette Meyerhoff

Sonnenuntergang am Überlinger See: Orangefarbene Wolken spiegeln sich im blauen Wasser.

