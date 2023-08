Mit langjährigen Begleitern lebt Marco Zappa Musik. Der 1949 in Locarno geborene Liedermacher und Multiinstrumentalist lässt die Zuhörer an seiner Sicht auf Kulturen, Heimat, Gefühle, Alltagsgeschichten, Vergangenheit und Gegenwart teilhaben. Fest in der italienischen und angelsächsischen Alternativkultur der 60er-Jahre verwurzelt, nutzt er die verschiedenen Sprachen als Ausdrucksmittel. „Nur so wirken sie authentisch“, ist Marco Zappa überzeugt. Als viel gereister Musiker ist er in der Weltmusik zuhause. Blues, Folk, Songwriting mit Musikerfreunden aus zahlreichen Kulturen prägen seine Offenheit.

Zur Eröffnung der Konzerte des Festivals der Stille erlebte das Publikum bei Marco Zappa Strings einen Tessiner Liederabend, der vermittelte, was Zappa aus seinem 55 Jahre währenden musikalischen Erfahrungsschatz weitergeben kann. Wegen der schlechten Wetterprognose wurde das Konzert vom geplanten „Gasthof zur Waag“ in die Kirche verlegt. Essen sowie ein Getränk, sowohl vor als auch nach dem Konzert, konnten die Besucher im Innenhof des Gasthofs genießen.

Mit Marco Zappa standen neben Mattia Mantello (Gitarren und Banjo), Nic Angileri (Kontrabass und Vocals), Stefania Verita (Violoncello), Ilir Kryekurti (Percussion), Lera Furrer (Vocals), auch seine Tochter Daria Zappa Matesic (Violine und Vocals) sowie sein zwölfjähriger Enkelsohn Iskander Matesic (Harfe) auf der Bühne. Mit Marcos warmer Stimme und mitreißender Ausstrahlung fanden die Musiker zusammen und zauberten Tessiner Flair in den Raum. Neben einer Auswahl seiner eigenen Lieder erklangen bearbeitete Tessiner Volkslieder, belebt mit improvisatorischen Einwürfen. Exzellente Musiker ließen ihre Spielfreude spüren. Musikalisch einfühlsam fügte sich Iskander Matesic als dritte Musikergeneration ein. Mit „Bella ciao“, dem „chant partisan de la Résistance italienne“, dem Symbol des Widerstands gegen den Faschismus im Zweiten Weltkrieg, verabschiedeten sich die Musiker. Anhaltender Beifall begleitete sie.