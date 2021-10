Villingen-Schwenningen vor 55 Minuten

Terrorismusfinanzierung: Zwei Südbadener wegen Unterstützung des IS schuldig gesprochen

Das Oberlandesgericht Stuttgart hat am Freitag zwei frühere Islamisten aus Villingen-Schwenningen zu nicht rechtskräftigen Freiheitsstrafen von 20 und 24 Monaten verurteilt, weil sie unter anderem zwei befreundeten Kämpfern des Islamischen Staates (IS) Geld nach Syrien schickten. Warum der Richter ihre Haftstrafen zur Bewährung aussetzte und was es mit einem Heilbronner Spendensammler für den IS und der Terrororganisation Junud al-Sham auf sich hat.