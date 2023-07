Die vergangenen zehn Jahre zählen zu den wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Immer häufiger klettern die Temperaturen über die 30-Grad-Marke, was die Meteorologen dann als Hitzetag bezeichnen.

So viele Hitzetage gibt es in der Region

Was uns heute in den Sommermonaten vollkommen normal vorkommt, war vor nicht allzu langer Zeit noch eine echte Seltenheit. Am Bodensee gab es sogar Jahre, in denen der Sommer nicht einen einzigen richtigen Hitzetag mit sich brachte, wie diese Auswertung zeigt.

Wenn sie konnte, würde auch die Imperia schwitzen: Die Sommer in Konstanz bringen regelmäßig mehr als 30 Grad Celsius. | Bild: Achim Mende

Ähnlich sieht es in Konstanz aus: Das Thermometer zeigt immer häufiger Temperaturen jenseits der 30 Grad an, der Spitzenwert lag im Jahr 2019 sogar bei 36,9 Grad Celsius. Wie viele Hitzetage es seit 1973 in Konstanz gab, zeigt unsere Daten-Analyse.

Besonders heiß ist es am Hochrhein

Als eine der wärmsten Regionen der Republik gilt der Hochrhein. Hier ist man hohe Sommertemperaturen gewohnt, doch die Häufung der Hitzetage in den vergangenen Jahren ist auffällig. Die Hitze-Entwicklung der vergangenen 50 Jahre am Hochrhein können Sie hier sehen.

Wetter oder Klimawandel?

Bei all dem bleibt am Ende die Frage: Ist das jetzt noch Wetter oder schon Klimawandel? Diese Frage beantwortet unser Klima-Dashboard — für alle Orte zwischen Bodensee, Schwarzwald und Hochrhein.