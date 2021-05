In der Schweiz ist Cannabis verboten. Doch nun hat das Parlament eine Gesetzesänderung beschlossen, die für die nächsten zehn Jahre Pilotversuche zum legalen Zugang erlaubt – für mehrere tausende Teilnehmer, mit Schweizer Bio-Hanf. Auch in Baden-Württemberg gibt es Anzeichen für eine liberalere Cannabis-Politik.

Der Schwarzmarkt blüht. Cannabis ist in der Schweiz verboten – sowohl der Verkauf als auch der Konsum. Mehr als ein Drittel der Bevölkerung ab 15 Jahren in der Schweiz hat schon einmal im Leben Cannabis probiert. Trotz Verbots konsumieren in