Mannheim vor 57 Minuten Tatverdächtiger tötet Vater und verletzt Radfahrerin auch Flucht tödlich Dramatische Verfolgungsjagd: Ein 36-jähriger soll seinen Vater getötet haben. Auf der Flucht fährt er eine Gruppe von Radfahrern an – eine Frau stirbt dabei. Nun suchen Ermittler nach den Hintergründen.

Rettungswagen stehen an einer Absperrung. In Mannheim hat es am Sonntagabend einen größeren Einsatz der Polizei gegeben. | Bild: René Priebe, dpa