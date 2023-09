Am Tag der Deutschen Einheit wird jedes Jahr die historische Wiedervereinigung gefeiert, die am 3. Oktober 1990 offiziell ihren Abschluss fand. Auch in Baden-Württemberg wird der Tag der Deutschen Einheit zelebriert. Aber gilt der Gedenktag auch als gesetzlicher Feiertag?

Ist der Tag der Deutschen Einheit ein Feiertag in BaWü?

Ja, der Tag der Deutschen Einheit ist ein gesetzlicher Feiertage in Baden-Württemberg. Er gehört zu den neun Feiertagen, die in jedem Bundesland gefeiert werden. Das bedeutet also: die Geschäfte bleiben geschlossen und die meisten Arbeitnehmer haben frei. Neben dem Tag der Deutschen Einheit gilt das übrigens auch für folgende Feiertage: Neujahr, Karfreitag, Ostermontag, den Tag der Arbeit, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag und den 1. und 2. Weihnachtsfeiertag.

Baden-Württemberg hat neben Bayern und dem Saarland mit insgesamt zwölf gesetzlichen Feiertagen die meisten arbeitsfreien Tage in Deutschland. Übertroffen wird diese Zahl nur von katholischen Gemeinden in Bayern, die auch an Mariä Himmelfahrt frei haben. Angeführt wird die Liste mit den meisten Feiertagen jedoch von Augsburg - die Stadt feiert nämlich jährlich am 8. August zusätzlich das Friedensfest.

Was wird am Tag der Deutschen Einheit in Baden-Württemberg gefeiert?

Der Tag der Deutschen Einheit ist ein wichtiges geschichtliches Datum. Der Prozess rund um die Wiedervereinigung endete nämlich am 3. Oktober 1990. Bereits 1989 begann in der DDR die friedliche Revolution zur Wiedervereinigung. Häufig steht deshalb auch der 9. November im Raum, wenn es um Feierlichkeiten rund um die Wiedervereinigung geht. Denn an dem Datum verkündete Günter Schwabowski laut dem Deutschen Historischen Museum in einer Pressemitteilung, dass es Reiseerleichterungen von der DDR in die BRD geben würde. Daraufhin strömten tausende Menschen an die Grenzübergänge. Die Soldaten gaben dem Druck nach und öffneten die Berliner Mauer. 1990 wurde der Beitritt der DDR dann offiziell beschlossen. Der Prozess zum offiziellen Beitritt endete am 3. Oktober 1990.

Wie wird der Tag der Deutschen Einheit in BW gefeiert?

Jedes Jahr gibt es eine offizielle Feier zum Tag der Deutschen Einheit. In diesem Jahr wird sie von Hamburg ausgerichtet und findet vom 02. bis zum 3. Oktober statt. Trotzdem gibt es in ganz Deutschland Feierlichkeiten rund um den Tag der Deutschen Einheit. In fast jeder größeren Stadt werden kulturelle Veranstaltungen organisiert.

Laut der Bundesregierung werden am Tag der Deutschen Einheit auch die Flaggen gehisst. An sogenannten "Beflaggungstagen" wird nämlich an Dienstgebäuden die Europaflagge, die Bundesflagge und die Landesflagge aufgezogen. (JE)