Viele genießen die arbeitsfreie Zeit an einem Feiertag, allerdings gibt es einen kleinen Haken: die Läden müssen geschlossen bleiben. Aber gilt das auch für Bäcker? Hier finden Sie die Öffnungszeiten der Bäckereien in Baden-Württemberg.

Haben Bäcker am Tag der Deutschen Einheit in Baden-Württemberg offen? Diese Gesetze gelten

Wann und wie lange die Läden geschlossen bleiben müssen, entscheiden die Bundesländer selbst. In Baden-Württemberg gilt seit dem 6. März 2007 das "Gesetz über die Ladenöffnung in Baden-Württemberg" (LadÖG). Das bundesweite Ladenschlussgesetz gilt seitdem hierzulande also nicht mehr. Obwohl die Regierung durch die Änderung der Gesetzgebungskompetenzen etwas Flexibilität bezüglich der Öffnungszeiten schaffen wollte, gelten weiterhin strenge Regeln. Auch am Tag der Deutschen Einheit müssen die Läden geschlossen bleiben. Aber gilt das auch für Bäckereien?

Baden-Württemberg: Dürfen Bäckereien am Tag der Deutschen Einheit öffnen?

In §9 des Gesetzes über die Ladenöffnung in BaWü sind sogenannte "besondere Warengruppen" festgehalten. Dazu zählen neben Blumen und Zeitschriften auch verderbliche Produkte und Backwaren. Diese dürfen auch an bestimmten Feiertagen verkauft werden.

Bäckereien dürfen am Tag der Deutschen Einheit in Baden-Württemberg also öffnen. Im Gesetz ist aber festgehalten, dass sie maximal drei Stunden offen haben dürfen. Von wann bis wann verkauft werden darf, kann der Inhaber selbst festlegen. Auch da gibt das Gesetz aber bestimmte Regeln vor:

Inhaber von Bäckereien müssen bei der Öffnung die "Zeit des Hauptgottesdienstes" berücksichtigen.

Auf die gesonderten Öffnungszeiten am Tag der Deutschen Einheit muss gut sichtbar hingewiesen werden. Das gilt generell für besondere Öffnungszeiten an Feiertagen.

Obwohl Bäckereien am 3. Oktober trotz Ladenschlussgesetz öffnen dürfen, heißt es nicht, dass sie auch öffnen müssen. Es kann vorkommen, dass einige Inhaber ihren Mitarbeitern an Feiertagen einen freien Tag gewähren und es keine frischen Brötchen vom Bäcker nebenan gibt.

Wer nicht auf seine frischen Brötchen verzichten möchte, sollte sich deshalb sicherheitshalber einige Tage vorher bei der Bäckerei seiner Wahl nach den Öffnungszeiten erkundigen.