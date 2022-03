Die Fasnacht hat das Leben von Olga Bornfleth verändert, radikal. Denn am frühen Schmutzigen Donnerstag marschierten russische Soldaten in der Ukraine ein – dem Land, aus dem sie stammt.

Und am Rosenmontag beschloss sie, aus ihrer Wut und Trauer etwas Nützliches zu machen: Sie räumte ihre „Tortenmanufaktur Scharli“ in der Rottweiler Innenstadt leer und funktionierte das kleine Ladenlokal zum Sammelpunkt für lebenswichtige Güter um. Mit einem Lastwagen sollen die Decken, Babynahrung und vor allem Medikamente später in das angegriffene Land gebracht werden.

Das Backen im kleinen Laden mit den zierlichen Figürchen auf den Torten ist vorerst kein Thema. Olga hat ihr Geschäft erst vor einigen Monaten eröffnet und mit Liebe eingerichtet. Sie verwirklichte einen Traum.

Die Welt von gestern: Auch diese Marylin Monroe hat Olga aus Zuckermasse gestaltet. Dafür hat sie im Moment aber keine Zeit. | Bild: Fricker, Ulrich

Jetzt erinnern nur noch die die Fotos an den Wänden an ihre Zuckerbäckerwelt. Drauf sieht man einige Hollywood-Größen. Inzwischen steht das Geschäft in der Innenstadt voll mit Kisten und Taschen. Die Hilfsbereitschaft der Rottweiler war überwältigend, berichtet Bornfeth am Telefon.

Schon am Fasnachtsmontag, dem heiligsten Tag der Narren in der ehemaligen Reichstadt, kamen die Bürger und brachten nützliche Dinge vorbei. Denn manchem war der Geschmack und die Lust auf Fasnacht buchstäblich vergangen

Während an diesem Montag der Narrensprung das Schwarze Tor hinunterzog und eine genau abgezählte Zahl an Maskenträgern und Zuschauern für das Spektakel zugelassen war, schrieb Olga Bornfeth Listen und sortierte die Wareneingänge.

Innerhalb weniger Tage füllte sich das kleine Ladenlokal mit nützlichem Material. | Bild: Fricker, Ulrich

Dass trotz Krieges in Rottweil und anderswo Fasnacht gefeiert wurde, findet sie ziemlich unangebracht; umso mehr freut sie sich über die Isomatten oder Batterien, die von Menschen angeschleppt wurden, die sie nicht einmal kennt. Und das mitten am Rosenmontag.

Ganz Rottweil war auf den Beinen, aber nicht nur närrisch. Den nicht alle waren begeistert von dem Kontingent, das zugelassen wurde. Und der Krieg kam obendrauf.

Was benötigt wird Besonders wichtig sind: Medikamente (Ibuprofen, Paracetamol, Analgetika, Antipyretika, Durchfallmedikamente, Nurofen, Hämostatika), elastische Bandagen, Tropfer, Katheter, Alkoholtücher, Gaze, Gazetücher, Hust- und Bronchialtee, Windeln, Taschenlampen, Batterien, Decken, Kerzen, Erste-Hilfe-Sets, Babynahrung, Isomatten, Schlafsäcke, Zelte, Tragen und leere Säcke (für Sand).

„Das ist das Mindeste, was ich bewirken kann“, sagt sie im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Eigentlich hat sie keine Zeit für ein Telefonat, sie wirkt gehetzt und berichtet von ihrer Erschöpfung.

Die Rottweiler Geschäftsfrau Olga Bornfleth ist verzweifelt über den Einmarsch der Russen in ihrer Heimat. Nun hat sie eine Hilfsaktion gestartet. | Bild: Fricker, Ulrich

Sie will auch nicht, dass man darüber schreibt – es sei doch selbstverständlich, dass sie für ihr Land etwas tue und ihren Laden in der Hochmaiengasse 14 zum Lager umwidmet. Sie hat ein schlechtes Gewissen, da sie mit ihrer Familie und dem deutschen Mann im sicheren Baden-Württemberg sitzt, während ihre Verwandten um ihr Leben fürchten.

In den ersten Tagen verbrachte sie viele Stunden am Handy, um mit ihren Lieben im Osten zu sprechen und immer wieder die erschütternden Bilder zu betrachten. Aus dieser Verzweiflung heraus wuchs der Entschluss, selbst etwas zu tun.

Mit dem Lastwagen zur Grenze

Auch über den Transport hat sie sich bereits Gedanken gemacht. Sie steht mit einem Bürgermeister in der westlichen Ukraine in Kontakt. Mit einem Lkw wollen sie und ihr Mann die Hilfsgüter an die polnisch-ukrainische Grenze bringen lassen.

Ukraine-Krieg Wie helfe ich den Ukrainern am besten? Was bei Spenden und Aufnahme-Angeboten zu beachten ist Das könnte Sie auch interessieren

Dort werde dann umgeladen und das Material über den Grünen Korridor an die Haushalte verteilt. Die 38-Jährige stammt aus Starokostjantyniw, einer Kleinstadt im Westen des großen Landes. Ihre Freunde und Bekannten seien über das ganze Land verteilt.

Nach wenigen Minuten ist das Telefonat mit Olga Bornfleth beendet. Im Hintergrund plärrt ein Handy, die Ladentür fällt ins Schloss. Sie muss jetzt weiter an der Hilfsaktion arbeiten. Das fordert seinen Preis. „Ich bin in den letzten Tagen um Jahre gealtert, seelisch und physisch“, vertraute sie einer Rottweiler Reporterin dieser Tage an.