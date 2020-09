Konstanz/Kreuzlingen vor 58 Minuten

Szenen wie in Berlin vermeiden: Wie bereitet sich die Polizei auf die angekündigte Corona-Großdemo in Konstanz vor?

Die Polizei ist gewarnt. Am 3. Oktober soll eine große Anti-Corona-Demonstration am Bodensee stattfinden. Drohen dann Probleme wie am Wochenende in Berlin? Eine Einschätzung der Polizei aus Konstanz und aus dem Thurgau.