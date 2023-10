Er hat den SÜDKURIER über Jahrzehnte geprägt: Nach einem beeindruckenden Berufsleben im Dienst der Leserinnen und Leser an verschiedenen Orten Südbadens hat sich Dieter Löffler in den Ruhestand verabschiedet. 37 Jahre setzte er publizistische Maßstäbe im Medienhaus, zuletzt fast 22 Jahre als Leiter der Politikredaktion in Konstanz.

Zum Abschied kam Dieter Löffler mit Ehefrau Claudia, Tochter Sarah und seinem Bruder Klaus. Er bedankte sich bei seinem Team, der Chefredaktion und der Geschäftsführung für Vertrauen und Rückendeckung, die ihm über Jahrzehnte entgegengebracht worden sind.

Musiker Simon Weiland singt bei der Verabschiedung Lieder der Band Genesis. | Bild: Hanser, Oliver

Seinen Beruf habe er immer mit Leidenschaft ausgeführt. Auch mit etwas Abstand, den er inzwischen habe, sagte er, sei die Arbeit als Journalist eine besondere. „Weil sie Türen öffnet, die anderen verschlossen bleiben.“

Seine journalistische Karriere begann Dieter Löffler, der ursprünglich Deutsch und Geschichte auf Lehramt studiert hatte, 1986 beim SÜDKURIER. Nach einem Volontariat, der Ausbildung zum Redakteur, unterstützte er die Lokalredaktion am Hochrhein, bevor er schließlich in die Politikredaktion nach Konstanz wechselte.

Hier brachte ihn sein Weg an die Spitze des Ressorts, das er seit 2001 führte. Bei seiner Verabschiedung mit rund 100 Kollegen, Politikern und anderen Wegbegleitern würdigte Chefredakteur Stefan Lutz Dieter Löfflers herausragenden Dienst, den er dem Haus erwiesen habe.

Dieter Löffler: Diplomat, Motivator, Lehrer, Menschenfreund

Frank Hämmerle (links) und Zeno Danner, ehemaliger und aktueller Landrat im Landkreis Konstanz. | Bild: Hanser, Oliver

Journalist zu werden, sagte Stefan Lutz, sei kein Job, sondern eine Lebenseinstellung. Eine Lebenseinstellung, die Dieter Löffler verkörpert habe. „Er hat sich nie mit der ersten Antwort zufriedengegeben.“ Er sei ein guter Lehrer gewesen, ein Motivator für andere, ein Diplomat, ein Menschenfreund, immer mutig und loyal – seinem Arbeitgeber und seinen Kollegen gegenüber, „aber auch sich selbst“, bekräftigte der Chefredakteur.

Mit seinem Wissen und „Geschichte, die manche nur aus Geschichtsbüchern kennen“, habe er alle beeindruckt. „Einen Menschen wie Dieter Löffler in der Redaktion zu haben, ist ein Glücksfall.“

CDU-Politiker Andreas Renner war unter den Gästen... | Bild: Hanser, Oliver

... genauso wie FDP-Politikerin Birgit Homburger. | Bild: Hanser, Oliver

Dass er ein Kind der Region war und geblieben ist, stellte Andreas Jung heraus, Konstanzer Bundestagsabgeordneter und stellvertretender Bundesvorsitzender der CDU. Die Geheimnisse und Besonderheiten seiner Heimat habe Dieter Löffler den Auszubildenden des Medienhauses gerne weitergegeben.

Dieter Löffler habe Dienst für die Demokratie geleistet

Der Politiker betonte, dass Dieter Löffler journalistisch immer fair gearbeitet habe, nie aus einem Elfenbeinturm heraus. Seine Texte seien „nie reißerisch, immer kritisch“ gewesen, womit er viel für die Demokratie geleistet habe, die in der heutigen Zeit durch Fake News immer wieder bedroht werde.

CDU-Politiker Andreas Jung betont Löfflers journalistische Dienste für die Demokratie. | Bild: Hanser, Oliver

Das Team der Politikredaktion widmete dem scheidenden Chef eine Sonderausgabe des SÜDKURIER, verbunden mit den besten Wünschen für die neu gewonnene Freizeit. Die Politikredaktion des SÜDKURIER wird nun von Angelika Wohlfrom geleitet, die das Ressort bisher auch stellvertretend an der Seite von Dieter Löffler geführt hat.

Alexander Michel zeigt die Zeitung, die Kollegen für Löfflers Abschied gefertigt haben. | Bild: Hanser, Oliver

