Die Landtagsfraktion der Grünen hat ihr Führungspersonal auf ihrer Klausurtagung in Ludwigsburg neu sortiert. Die Konstanzer Landtagsabgeordnete Nese Erikli soll nach Vorschlag der Grünen-Fraktion Vorsitzende des Wissenschaftsausschusses des Landtags werden, Martin Hahn, Abgeordneter des Bodenseekreises, erneut Vorsitzender des Landwirtschaftsausschusses.

Die Singener Abgeordnete Dorothea Wehinger wurde als stellvertretende Vorsitzende des Sozialausschusses nominiert, die Sigmaringer Abgeordnete Andrea Bogner-Unden als stellvertretende Vorsitzende des Europaausschusses.

Ausschussvorsitz bringt Extra-Geld

Ausschussvorsitz und Stellvertreterfunktion gelten als Anerkennung fachlicher Arbeit und sind zudem mit Extravergütung verbunden. Insgesamt gibt es im Landtag 16 Ausschüsse, die entweder jeweils die Ministerien widerspiegeln oder parlamentarische Funktionen wahrnehmen, wie etwa der Petitionsausschuss. In den Ausschüssen sitzen die jeweiligen Fachpolitiker der Parteien. Sie sind aus in der Regel 21 Abgeordneten entsprechend der Stärke der Parteien im Parlament zusammengesetzt, die Regierungsmehrheit ist auch in den Ausschüssen abgebildet.

Martin Hahn wird ebenfalls einen Ausschuss leiten. | Bild: Hilser, Stefan

In den Gremien werden die Entscheidungen des Parlaments vorbereitet, die Beratungsergebnisse gehen als Beschlussempfehlung an das Plenum. Offiziell sollen die Ausschussvorsitzenden und ihre Stellvertreter im Juni gewählt werden.

Nese Erikli freut sich dennoch schon. „Ich sehe das als Bestätigung meiner Arbeit der vergangenen fünf Jahre. Für mich ist das Ansporn, Wissenschaft, Kunst und Forschung weiter voranzubringen, auch in meinem Wahlkreis“, sagte die Konstanzer Abgeordnete dem SÜDKURIER nach der Nominierung.