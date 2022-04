Es fühlt sich fast an wie immer, dabei gab es auf dem Cannstatter Wasen letztmals im Herbst 2019 ein großes Volksfest. Seitdem kamen auf das 25 Hektar große Areal am Neckar keine Scharen mehr, um sich auf der Kirmes bei Bier und herzhaftem Essen zu amüsieren – Corona hat auch den größten Festen des Landes einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Frühlingsfest auf dem Cannstatter Wasen nach Corona-Pause

Mit dem Stuttgarter Frühlingsfest, der kleineren Variante des Cannstatter Volksfestes im Herbst, legen die Veranstalter nach der langen Pandemiepause nun einen Neustart hin. Wobei nur auf den ersten Blick alles so zu sein scheint wie früher. Denn die Festzelte von Göckelesmaier oder Grandl fehlen.

Dies hat laut Veranstalter einen praktischen und moralischen Grund. „Bis Mitte Januar mussten die Festwirte Bescheid wissen, ob sie ihr Komplettprogramm machen können. Das konnten wird damals nicht garantieren“, erklärt Andreas Kroll von der Veranstaltungsgesellschaft in Stuttgart.

Stuttgarter Frühlingsfest Das Frühlingsfest geht bis zum 8. Mai. An den Wochentagen ist ab 14 Uhr geöffnet, an den Wochenenden ab 12 Uhr. An den Montagen und Dienstagen am 25. und 26 April sowie am 2. und 3. Mai ist das Fest geschlossen. Auf dem gesamten Fest sind rund 800 Personen beschäftigt. Nach Angaben des Veranstalters ist das Frühlingsfest wirtschaftlich wichtig für die ganze Stadt Stuttgart, weil auch Handel, Dienstleistungen oder Hotellerie von den Besuchern profitieren würden. Ökonomisch deutlich bedeutsamer und besucherstärker ist jedoch das Volksfest im Herbst. Schaustellerverband Der Schaustellerverband Südwest ist froh, dass die lange Fest-Abstinenz vorbei ist. Bei den Betrieben hat die Pandemie tiefe Spuren hinterlassen. „Viele Betreiber von Fahrgeschäfte überlegen sich, ob sie aufgeben und allenfalls noch eine Fressbude betreiben. In der Branche findet gerade ein großer Strukturwandel statt“, sagt Mark Roschmann, Vorsitzender des Schaustellverbands. Den Betrieben seien zudem die Mitarbeiter weggelaufen. Die größte Furcht sei aber eine nächste Corona-Welle im Herbst.

Dazu, so heißt es, sei es wegen des Krieges in der Ukraine nicht angemessen, ausgelassen zu feiern. Daher ist auf dem Areal keine Partymusik zu hören. Auch die Maß – das Symbol von Volksfesten in Süddeutschland – gibt es nicht zu kaufen. Bier wird natürlich trotzdem zur Genüge getrunken – in kleineren Gläsern. Ausgeschenkt wird nur im Freien an den Essensständen, an denen eine Biergarten-Atmosphäre herrscht. Unter dem Strich haben die ganzen Rahmenbedingungen dazu geführt, dass aus dem Frühlingsfest in diesem Jahr ein Rummel ausschließlich für Familien geworden ist.

Ein Riesenrad gibt es, Bierzelte nicht. Bilder: Michael Schwarz | Bild: Michael Schwarz

Das schöne Wetter seit dem Beginn des Festes am vergangenen Samstag und wohl auch die Sehnsucht der Menschen nach Großveranstaltungen haben dazu geführt, dass der Andrang bislang riesig ist. Alleine an den ersten drei Festtagen seien es rund 200 000 Besucher gewesen, heißt es beim Veranstalter.

Stuttgarter Frühlingsfest geht noch bis zum 8. Mai

Noch bis zum 8. Mai geht das Frühlingsfest. Ob bis dahin – trotz des Fehlens der Zelte – die Marke von 2019 mit rund 1,2 Millionen Besuchern überschritten werden kann, ist eher fraglich. Dies liegt auch daran, dass das Fest in den nächsten beiden Wochen an den erfahrungsgemäß besucherschwachen Montagen und Dienstagen geschlossen bleibt – auch ein Novum.

Beim Gang über das Gelände herrscht jedenfalls Trubel und dichtes Gedränge. Vor allem am Familientag am Mittwoch in den Osterferien gibt es kaum ein Durchkommen. Die Menschen genießen die Freiheit, Corona ist weit weg. „Es gibt kaum noch Masken. Die Menschen sind glücklich. Schützen kann sich jeder selbst“, sagt Kroll.

Nach zwei Jahren Zwangspause wegen der Corona-Pandemie geht es mit Achterbahnen, Freifallturm und Autoscootern auf dem Stuttgarter Frühlingsfest wieder hoch her. | Bild: Michael Schwarz

Mehr als 230 Schausteller sind auf dem Festgelände. Da die großen Zelte fehlen, hat der Platz für Fahrbetriebe wie die Geisterbahn, die legendäre Wilde Maus oder für den Freifallturm zugenommen.