Camping boomt – und das nicht erst seit der Corona-Pandemie. Um Wildcamping zu vermeiden und vom Campingtourismus auch profitieren zu können, werden derzeit im GVV Schönau geeignete Wohnmobilstellplätze ausgemacht. Der Tourist-Information Schönau ist es ein Anliegen, gemeinsam mit den Gemeinden legale Übernachtungsmöglichkeiten für Camper auszuarbeiten, sagte Matthias Kupferschmidt, Leiter der Schwarzwaldregion Belchen, in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Schönau. Nur so könne dem zunehmenden Campingtourismus ein geordneter Rahmen gegeben und eine direkte Wertschöpfung erzielt werden.

Wie Kupferschmidt erklärte, sei das Start-up-Unternehmen MyCabin kürzlich auf die Schwarzwaldregion Belchen zugekommen. MyCabin biete eine legale Alternative zum Wildcamping in Form einer Buchungsplattform (im Internet und per App). Über die Plattform haben Kommunen und private Betriebe die Möglichkeit, Stellflächen zu bewerben und damit Einnahmen zu erzielen. Konkret gehe es darum, bestehende Park- und Stellplätze zu Wohnmobilstellplätzen „upzugraden“, so Kupferschmidt. Bestandsflächen könnten so über Nacht sinnvoll genutzt werden, etwa Parkplätze von Gaststätten oder Schwimmbädern. Kupferschmidt sprach von einem „legalen und organisierten Campingtourismus“. Zudem werde auf diesem Wege aktiv Besucherlenkung betrieben.

Nach der Vorstellung des Projekts in der Vermieterversammlung der Schwarzwaldregion Belchen im Mai hat bereits ein privater Anbieter in Schönau (Café „Goldmann“) auf seinem Privatparkplatz das Angebot mit zwei Stellplätzen als kostenpflichtiger Nachtparkplatz umgesetzt. Als erste GVV-Kommune hat Utzenfeld zwei Stellplätze als Nachtparkplatz am Sportplatz Utzenfeld inseriert. Im Gemeinderat Tunau war das Thema bereits diskutiert worden, Plätze wurden dort allerdings noch nicht festgelegt. „Es ist ein Versuch – ohne große Kosten“, bilanzierte Kupferschmidt. Am Anfang habe er etwas Bauchweh mit dem Camping auf Stellplätzen gehabt, besonders was das Thema Abfall angehe. Dieses Problem habe man beim Wildcampen aber auch. Über die App werde immerhin das Kennzeichen der Wohnmobile registriert.

Die Tourist-Info hat sich auch über das Stadtgebiet Schönau bereits Gedanken gemacht. Der Wanderparkplatz Sonnenpark wurde als „sehr geeignet“ eingestuft. Als „nur bedingt geeignet“ wurden die Parkplätze an der Haselberg-Zufahrt und bei der Mehrzweckhalle sowie der Buchenbrand-, Freibad- und Friedhofsparkplatz eingestuft. „Haselberg ist je nach Länge der Fahrzeuge problematisch“, sagte Bürgermeister Peter Schelshorn.

CDU-Fraktionssprecher Alexander Knobel begrüßte den Vorschlag am Sonnenpark, „Haselberg ist ein bisschen arg abgeschieden“, und an der Mehrzweckhalle habe man ohnehin schon zu wenige Parkplätze. Michael Locker, Fraktionssprecher der Freien Wähler, begrüßte die Teilnahme der Stadt Schönau an dem Angebot: „Wir hätten das schon viel früher machen sollen. Der Campingtourismus boomte schon vor Corona.“ Michael Sladek (Freie Wähler) fragte, ob man damit eine gewisse Konkurrenz zum Campingplatz Schönenbuchen schaffe. „Nein, das sind unterschiedliche Modelle“, antwortete Schelshorn. Der Campingplatz biete auch Versorgungs- und Entsorgungsmöglichkeiten, bei MyCabin gehe es lediglich um eine Abstellmöglichkeit des Wohnmobils oder Campers über Nacht.

Einstimmig entschied der Gemeinderat Schönau, den Wanderparkplatz Sonnenpark sowie den Schwimmbadparkplatz in der Gemeinde mit der rechtlich zulässigen Höchstanzahl – derzeit drei Plätze – zur Verfügung zu stellen. Als Basis-Parkgebühr (zuzüglich Kurtaxe und Provision) werden sechs Euro pro Stellplatz und Nacht festgesetzt. Die Verwaltung wird damit beauftragt, zusammen mit der Tourismus-Information die Umsetzung vorzunehmen. Der Schwimmbadparkplatz ist mit einer zusätzlichen Beschilderung zu versehen, wonach Wohnmobile und Camper nur an besonders ausgewiesenen Plätzen parken dürfen.