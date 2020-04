Auf Sozialminister Manfred Lucha sind die etwa 12.000 Zahnärzte in Baden-Württemberg derzeit nicht gut zu sprechen. Der Grünen-Politiker hat ihnen, vermutlich ohne das zu wollen, die Wartezimmer gelehrt. In einer Verordnung, die das von ihm geführte Sozialministerium am Karfreitag herausgab, hieß es, dass die Zahnpraxen nur Notfälle annehmen. Dieses Stuttgarter Schreiben entfaltete über die Feiertage eine fatale Wirkung: Viele Patienten trauen sich nicht mehr zu ihrem Zahnarzt. Sie nehmen eher Schmerzen in Kauf, als auf dem „heißen Stuhl“ des Zahnarztes Platz zu nehmen.

Eine Verordnung sorgt für Verwirrung

Frank Schuh gehört zu den Vertretern dieser Zunft, die sich die Lucha-Verordnung nicht gefallen ließen und dagegen protestierten. Der Konstanzer Zahnarzt vertritt die Interessen seiner Kollegen im Kreis Konstanz. Im Rückblick sagt er: „Die Verordnung wirkt wie ein Berufsverbot.“ Kollegen unterstützten ihn, zum Beispiel Philip Schumacher (Singen, Facharzt für Oralchirurgie). Auch die Landes-FDP sprang den Gebiss-Fachleuten bei. Inzwischen ist die Verordnung wieder vom Tisch. Nun dürfen die Dentisten wieder „alle medizinisch notwendigen Behandlungen“ vornehmen, und das sind nach Schuhs Auffassung alle Behandlungen. Auch die Entfernung von Zahnstein dient nach Auskunft der Fachleute nicht der Schönheit, sondern beugt vor und ist damit notwendig. Mit etwas Verzögerung reagierte auch die Landeszahnärztekammer mit der Botschaft:“Wir sind unverändert für unsere Patienten da.“

Demnach könnte die kleine, aber empfindliche Welt zwischen Ober- und Unterkiefer wieder in Ordnung sein. Könnte – denn in den Köpfen vieler potenziellen Patienten nagt noch immer die verunglückte Verordnung aus dem Hause Lucha. Viele Bürger mit Zahnweh oder anderen nervenden Zuständen trauen sich nicht mehr in ihre gewohnte Praxis. Frank Schuh berichtet von einem Patienten, der ihm schrieb: „Ich habe dicke Backen und nehme einfach ein Schmerzmittel.“ Der Mann bleibt zuhause, trotz Schmerzen.

Kurzarbeit beim Zahnarzt

Die Wirkungen sind spätestens im Wartezimmer abzulesen. Jede Menge Platz. „Unsere Praxis ist zu etwa 60 Prozent ausgelastet,“, berichtet Schuh dem SÜDKURIER. Dabei hat er noch ziemlich Glück: Er kennt Kollegen, deren Betrieb bei inzwischen 30 oder 40 Prozent dahintröpfelt. Sie alle befinden sich in Kurzarbeit. Vor allem Zahnärzte mit einem hohen Anteil an Schweizer Kunden spüren die Corona-Krise, da diese Kunden nicht mehr über die Grenze fahren dürfen.

Dabei haben die Menschen weiterhin böse Weisheitszähne. Aber sie meiden den Doktor und leiden zuhause und still. Für Schuh ist das eine unerträgliche Vorstellung.

Mundschutz ist in seiner Praxis längst normal

Die zahnärztlichen Praxen arbeiten ganz normal. Mit dem einzigen Unterschied, dass in der Praxis der Schuhs (seine Ehefrau Dagmar arbeitet mit) maximal zwei Menschen ins Wartezimmer gesetzt werden, um Nähe zu vermeiden. Alles andere bleibt beim Alten. Die hygienischen Ansprüche sind bei diesen Fachärzten ohnehin sehr hoch: Wenn sich Schuh und seine Mitarbeiterinnen über den Patienten beugen, tragen sie seit Langem schon Mundschutz. Sein Vorrat an Masken ist beträchtlich, auch wenn er entsetzt ist, wie die Preise dafür nach oben schossen und sich einige Hersteller an dem einfachen Produkt offenbar eine goldene Nase verdienen.

Einige seiner Kunden sagen eine routinemäßige Kontrolluntersuchung ab. Das sei ein Fehler, der sich rächen wird, sagt Schuh. Denn bei der Kontrolle würden mögliche Gefahrenherde frühzeitig diagnostiziert. Deshalb sei Kontrolle besser als ein späteres böses Erwachen.

Das Immunsystem fängt in der Mundhöhle an

Was ihn und seinen Kollegen Philip Schumacher wurmt, ist nicht nur der schleppende Betrieb. Etwas anderes treibt sie noch um, was mit Wertschätzung zu tun hat und mit der Frage: Wie wichtig ist Zahnmedizin in diesen kritischen Tagen? Schuhs Antwort steht fest: „Zahnmedizin ist systemrelevant.“ Er macht das klar am Beispiel der Mundhöhle: Wenn die Mundflora nicht intakt sei, müsse der Arzt handeln. Sonst werde das Immunsystem geschwächt – das in diesen Tagen das Gerüst ist, an dem sich Gesundheit entscheidet.