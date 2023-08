Ein heftiges Unwetter mit kräftigem Regen und starkem Wind ist am Abend vor allem über Baden-Württemberg und Bayern hinweggezogen. So ist die Lage in den einzelnen Regionen:

Bäume fallen auf Campingplatz in Lindau

Bei dem schweren Unwetter sind am Donnerstag auf einem Campingplatz in Lindau am Bodensee mehrere Bäume umgestürzt. Drei Menschen wurden verletzt, einer davon schwer, wie ein Polizeisprecher sagte.

Bild: Tobias Beck

Auch in Sigmaringen fegte der Wind stark durch. Ein umgestürzter Baum liegt hier nach einem Unwetter auf einem Auto.

Bild: David Pichler

Zeltlager in Friedrichshafen nach Unwetter geräumt

Nach dem Unwetter ist ein Zeltlager in Friedrichshafen am Bodensee geräumt worden. Rund 300 Menschen mussten die Nacht auf Freitag in einer Turnhalle verbringen, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Es gab keine Verletzten.

Starkregen und überflutete Straßen in Freiburg

Das Unwetter hat in Freiburg Keller und Straßen überflutet und zahlreiche Feuerwehreinsätze ausgelöst. Von 19.45 Uhr bis etwa 23 Uhr habe es 383 Einsätze gegeben, weitere würden noch folgen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Verletzte gebe es nicht.

Freiburg im Breisgau: Ein Fahrradfahrer fährt über eine vom Regen überschwemmte Straße. | Bild: dpa

Es seien auch Bäume umgestürzt, außerdem sei eine abgerissene Stromleitung auf ein Auto gefallen. In einem Fall musste eine Person, die im nassen Keller eingeschlossen war, gerettet werden.

Das Wasser habe teils nicht nur wenige Zentimeter hoch gestanden. „Ich bin auf dem Weg zur Feuerwache durch etwa 30 Zentimeter hohes Wasser gefahren“, sagte der Sprecher. „Wir hatten Dürre. Der Regen hat die vertrockneten Äste und Blätter an die Gullys gespült.“

Mehrere Regionalbahnstrecken im Südwesten gesperrt

Wegen Unwetterschäden sind am Donnerstagabend mehrere Regionalzugstrecken in Baden-Württemberg gesperrt worden. Betroffen sind der IRE 6 zwischen Mössingen und Hechingen, der RE 2 zwischen Donaueschingen und St Georgen, die Linien RE 7/RB 27 zwischen Freiburg(Breisgau) Hbf und Müllheim (Baden) sowie die RE55 zwischen Sigmaringen und Hausen im Tal, wie die Deutsche Bahn mitteilte.

Gesperrt sei auch die Strecke des MEX19/90 von Waiblingen nach Schwäbisch Hall-Hessental. Dort sei ein Ersatzverkehr mit Bus zwischen Waiblingen und Backnang eingerichtet worden.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für Donnerstagabend vor Unwettern in Stuttgart, Tübingen und Freiburg gewarnt. Umgestürzte Bäume und Äste sorgen nicht nur auf den Straßen für Behinderungen, sondern auch auf den Bahngleisen.

Dunkle Wolken und Regenschwaden ziehen über Stuttgart hinweg. | Bild: Christoph Schmidt

Bei der S-Bahn Stuttgart wurden die Strecken Kirchberg-Backnang sowie Winnenden-Backnang gesperrt – wegen Bäumen und größerer Äste im Gleis. Zwischen Backnang und Burgstall wurde gegen 22.15 Uhr ein Ersatzverkehr eingerichtet. (dpa)