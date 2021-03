Zwei der Todesfälle im zeitlichen Zusammenhang nach einer Astrazeneca-Impfung gehen nach SÜDKURIER-Informationen auf Baden-Württemberg zurück. Mitte März kochte die Gerüchteküche wegen eines möglichen Falls um einen jungen Krankenpfleger aus Ravensburg hoch – doch neue Informationen zeigen, dass der Vorfall nicht recht ins Bild der sonstigen Todesfälle passt. Was mittlerweile klar ist und was nicht.

Der Todesfall liegt schon einige Tage zurück. Ein 24-Jähriger starb Mitte März in der Uniklinik Tübingen an der Folge „starker Blutungen“, einige Zeit zuvor wurde er mit Astrazeneca geimpft. Mehr will Klinikchef Michael Bamberg zunächst