von Ulrike Bäuerlein, Stuttgart

Musste das jetzt sein? Ohne Not hat Kultusministerin Susanne Eisenmann am Freitag mit Äußerungen über längere Schulschließungen den Eltern und Schülern noch ein wenig mehr Unsicherheit mit in die Ferien gegeben.

Ohnehin war klar, dass die Schulen in zwei Wochen kaum mit dem Unterricht einfach wieder so starten würden, als ob es keine Corona-Auszeit gegeben hätte. Doch die Marschroute war eigentlich klar: Die Landesregierung wollte nach den Osterfeiertagen sagen, wie und wann es weitergeht.

Die Kultusministerin – und CDU-Spitzenkandidatin – ist ausgeschert und hat vor der Osterpause einen eigenen Akzent gesetzt. Damit hat sie aber keinen Punkt gelandet, sondern nur Spekulationen und Sorgen neuen Raum gegeben. Was wird aus den Prüfungen? Wie und von wem sollen die Kinder weiter zuhause betreut werden? Geht es überhaupt vor den Sommerferien weiter?

Jetzt haben alle Beteiligten eine Woche mehr Zeit, sich den Kopf zu zerbrechen. Nein, das musste wirklich nicht sein.