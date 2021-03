Der VdK-Ortsverband ist für viele ältere der Lichtblick am Horizont: Er organisiert Impftermine auf ehrenamtlicher Basis. Der Aufwand ist groß, ebenso der Ärger über die komplizierte Terminvergabe.

Es ist ein altes Lied: Vor allem ältere Menschen kommen kaum an Impftermine heran. Dieser Missstand wird landesweit beklagt. Der Pfullendorfer VdK-Ortsverband will eine Ausnahme bilden. Der Verein (330 Mitglieder) greift in die Tasten und zum