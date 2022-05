Ende Juni ist es wieder soweit: Nach drei Jahren Pause kehrt 2022 das Southside-Festival zurück nach Neuhausen ob Eck. Dann werden wieder tausende Besucher auf dem Flugplatz in der Nähe von Tuttlingen singen, feiern und ihre Feuerzeuge schwenken. Aber was gilt es rund um das Festival zu beachten? Das sind die wichtigsten Infos.

Wann ist das Southside-Festival?

Das Musikfest findet vom 17. bis zum 19. Juni statt. Das Campinggelände ist aber bereits ab Donnerstag, 16. Juni, 11 Uhr geöffnet.

Wo findet es statt?

Das Southside-Festival findet seit dem Jahr 2000 auf dem Flugplatz am Ortseingang von Neuhausen ob Eck statt – so auch in diesem Jahr.

Wer tritt 2022 beim Southside auf?

Freitag: Kings of Leon, Rise Against, Bring Me the Horizon, Kontra K, The Hives, Kummer, Thees Uhlmann & Band, Royal Blood, Frittenbude, Sam Fender, Tones and I, Swiss & Die Andern, Ferdinand FKA Left Boy, Nura, Provinz, Blues Pills, Skindred, Mine, Schmyt, Tom Gregory, The Stickmen Project, Lari Luke, Blond, Flash Forward und The Lathums

Besucher stehen unter dem Schriftzug „Southside“ am Einlass des Festival-Geländes. | Bild: Christoph Schmidt

Samstag: Seed, Martin Garrix, The Killers, Goat Girl, Wargasm, SDP, Dermot Kennedy, Charli XCX, Giant Rooks, LP, Electric Callboy, While She Sleeps, Millencolin, Fontaines D.C., The Dead South, Gayle, Neck Deep, Megaloh, Kelvyn Colt, Inhaler, Buntsprecht, Hot Milk, Press Club und Avralize.

Mehrere hunderte Besucher stehen beim Festival 2017 vor der großen Bühne. | Bild: Felix Kästle

Sonntag: Von Wegen Lisbeth, Mando Diao, Idles, Jimmy Eat World, Foals, Juju, Kitschkrieg, Antilopen Gang, Bad Religion, Nothing But Thieves, Fil Bo Riva, Oh Wonder, Turbostaat, JC Stewart, Half Moon Run, Aurora, Jeremias, Holly Humberstone, Kollektiv Turmstrasse Live, Reignwolf, Kat Frankie und Brutus.

Gibt es noch Tickets für das Southside 2022 und sind diese personalisiert?

Offiziell sind sowohl Wochenendpässe als auch Tagespässe ausverkauft, so der Veranstalter FKPS Scorpio. Auf einigen Plattformen werden aber noch Tickets von privat verkauft. Jonas Rohde, Pressesprecher von FKP Scorpio, rät Spätkäufern dazu, die Plattform „Eventim Fansale“ zu nutzen.

Festival Endlich wieder Live-Musik: Ein Überblick, welche Stars 2022 auf die Bühnen am Hochrhein kommen Das könnte Sie auch interessieren

„Nur so können Käuferinnen und Käufer sicher sein, vor unlauteren Angeboten und Wucherpreisen geschützt zu sein.“ Generell sind die Tickets für das Festival nicht personalisiert.

Wurden nach zwei Jahren Pandemie nicht zu viele Tickets verkauft?

„Diese Frage stellt sich nicht“, sagt Jonas Rohde vom Veranstalter FKP Scorpio auf SÜDKURIER-Anfrage. „Wir haben nur zurückgegebene Tickets wieder in den Verkauf gegeben. So konnte es nie zu einer Überschreitung des zulässigen Kontingents kommen.“

Welche Corona-Regeln gelten beim Southside?

Nach dem 3. April sind in Baden-Württemberg weitreichende Maßnahmen gefallen, für die es keine rechtliche Grundlage mehr gab. Für Festivals bedeutet das: Keine Obergrenzen, keine Maskenpflicht und keine Abstandspflicht. Es gilt laut Corona-Verordnung lediglich eine Abstands-, Masken- und Hygieneempfehlung.

Besucher stapfen durch das nasse Festivalgelände. Wer auf die Veranstaltung geht, sollte auf alle Wetterszenarien vorbereitet sein. | Bild: Oliver Hanser

Besucher des Southside-Festivals müssen auch keinen Impf- oder Testnachweis auf dem Festival- oder Campinggelände mehr vorzeigen. Auf der Webseite rufen die Veranstalter aber dazu auf, mit einem Impfschutz zu kommen. Somit würden Besucher auch ihren Beitrag zur Rettung der Veranstaltungsbranche leisten, heißt es.

Was gilt es bei der Anreise zum Southside zu beachten?

Autofahrern stehen Tagesparkplätze nahe am Festivalgelände zur Verfügung, kosten aber zehn Euro pro Tag. Alternativ können Besucher auch kostenfrei normalen Parkplätze nutzen. Diese sind allerdings weiter entfernt vom Gelände. Besucher, die mit einem Motorrad anreisen, dürfen kostenlos die Wohnmobilplätze benutzen, sprich: das Motorrad direkt neben ihr Zelt stellen.

Bodensee Von den Toten Hosen bis Sarah Connor: Diese Konzerte finden 2022 am Bodensee statt Das könnte Sie auch interessieren

Wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kommt, braucht keine Fahrkarte zu kaufen: Das Ticket oder das Festivalbändchen gelten im Nahverkehr in ganz Baden-Württemberg als Fahrkarte. Zum Bahnhof Tuttlingen gelangen Besucher je nach Startbahnhof mit Nahverkehrszügen über Stuttgart, Würzburg (auch hier gilt das Ticket noch) oder Singen. Die Busse der Linien 340 transportieren Festivalgänger danach bis zur Haltestelle „take-off GewerbePark, Neuhausen ob Eck“, wo sich das Festivalgelände befindet.

Wie kann ich das Festival auch ohne Ticket verfolgen?

Der SÜDKURIER wird während des gesamten Wochenendes vom Southside-Festival berichten. Geschichten dazu, können Sie auf suedkurier.de, der SÜDKURIER-Videoplattform SK on Air oder auf dem Instagram-Kanal vom SÜDKURIER verfolgen.