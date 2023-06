12.15 Uhr: Beste Wetteraussichten für das Wochenende!

Gummistiefel und Regenjacken dürften in diesem Jahr nicht zum Einsatz kommen. Die Aussichten des Deutschen Wetterdienstes für die Festival-Tage könnten kaum besser sein. Die Meteorologen rechnen mit 26 bis 28 Grad bis Sonntag. „Nicht zu kalt, nicht zu heiß und niederschlagsfrei“, prognostizierte der DWD. Erst gegen Sonntagabend könnte sich die Wetterlage demnach umstellen. Kleine Schauer könnten kommen. „Aber das ist noch unsicher“, so ein DWD-Meteorologe.

10 Uhr: Veranstalter erwarten 65.000 Besucher

Ausverkauft ist das Festival auf dem ehemaligen Militärflugplatz im Kreis Tuttlingen in diesem Jahr nicht. Die Veranstalter zeigten sich dennoch zufrieden.

Angesicht der allgemein wirtschaftlich angespannten Lage seien 60.000 verkaufte Tickets sehr gut, sagte ein Sprecher. „Damit sind wir fast ausverkauft und super dankbar dafür.“ Die Veranstalter erwarten mit Tagesgäste rund 65.000 Besucher.

16. Juni: Heute geht es offiziell los!

Nachdem bereits am Donnerstagabend die Southside-Blaskapelle und Bands wie Schmutzki und Frittenbude für Partystimmung in Neuhausen ob Eck gesorgt haben, startet das Southside 2023 heute offiziell in den ersten Festival-Tag. Ab 15 Uhr geht es los. Rund 80 nationale und internationale Größen aus der Musikszene haben sich bis Sonntag angekündigt. Den Auftakt machen unter anderem Clueso, Nina Chuba und die Ärzte. Den gesamten Timetable im Überblick gibt es hier!

15. Juni: Campingplatz füllt sich – Partystimmung schon vor dem offiziellen Start

Tausende Musikfans haben am Donnerstag ihre Zelte in Neuhausen ob Eck aufgeschlagen. Die Veranstalter erwarten bis Sonntag rund 65.000 Besucher auf dem ehemaligen Militärflugplatz. Die Campingplätze hätten vormittags geöffnet, erklärte ein Sprecher. Der Großteil der Besucher reise für gewöhnlich zum Vorprogramm am Donnerstag an.

Das Southside-Festival 2023 steht in den Startlöchern: Der Zeltplatz füllt sich am Donnerstag. | Bild: Philipp von Ditfurth/dpa

14. Juni, 20.35 Uhr: Wie viel wissen Sie über das Southside? Jetzt quizzen und gewinnen!

Bald geht‘s los, schon morgen reisen Tausende Fans nach Neuhausen ob Eck zum diesjährigen Southside. Doch wie gut kennen Sie sich mit dem Festival aus? Testen Sie Ihr Southside-Wissen in unserem Quiz und gewinnen Sie mit etwas Glück Konzert- oder Europapark-Karten.

14. Juni, 15.35 Uhr: Zwei Verletzte nach Explosion mit Feuerwerkskörper

Zwei Männer verletzten sich beim Hantieren mit einem selbst gebastelten Feuerwerkskörper auf dem Southside-Gelände. Die Männer gehörten zu den Aufbauhelfern. Mehr lesen Sie hier.

14. Juni: So viel kosten Getränke auf dem Southside 2023

Auf dem Southside 2023 bekommt ihr Essen und Getränke im Festivalshop. Doch wie teuer sind Bier, Cola und Co. auf dem Festival? Wir verraten, wie viel man für Bier, Essen und Getränke im Festivalshop ausgeben muss.

13. Juni: Southside-Festival im Livestream

Wer nicht selbst vor Ort beim Festival dabei sein kann, hat die Möglichkeit das Southside im Live-Stream zu sehen. Doch welche Auftritte werden übertragen? Wir haben alle Infos zur Übertragung des Southside 2023 im Livestream zusammengefasst.

12. Juni: Wie wird das Wetter beim Southside 2023?

Regen, Sonne oder Wolken – auf welches Wetter müssen sich Besucher des Southside-Festivals in diesem Jahr einstellen? Wir haben bei den Experten nachgefragt und die Wetter-Prognose für das gesamte Festival-Wochenende hier zusammengefasst.

11. Juni: So überstehen Fans das Festival ohne Sorgen

Nur noch wenige Tage! In dieser Woche öffnet das Southside 2023 seine Pforten und zieht wieder Tausende Festival-Fans aus ganz Deutschland an. Damit Besucher das Southside unbeschwert und sicher genießen können, haben wir die sieben wichtigsten Tipps zusammengestellt.

7. Juni: Anreise zum Southside 2023 – Mit Bus, Bahn oder Auto?

Mehr als 65.000 Besucher kommen jährlich zum Southside, um ausgelassen zu feiern. Wie Festivalbesucher am Besten und mit möglichst wenig Stress anreisen können, haben wir hier zusammengefasst. Anreise zum Southside 2023: Auto, Bahn oder Bus – Welche Möglichkeiten gibt es?.

6. Juni: Packliste für das Southside 2023

Allmählich beginnen die Festivalvorbereitungen. Doch was gehört alles in den Rucksack fürs Southside? Und welche Gegenstände werden sogar vom Veranstalter verboten? Um das Packen so einfach wie möglich zu gestalten, haben wir die wichtigsten Basics für das Festival zusammengestellt: Packliste für das Southside 2023– Was sollte man mitnehmen?

5. Juni: Line-Up und Timetable – Das sind die Top-Acts beim Southside 2023

Nur noch elf Tage, dann steigt das Southside-Festival! Das Line-Up ist auch in diesem Jahr wieder randvoll mit namhaften Bands und Künstlern, zu den Headlinern gehören unter anderem „Die Ärzte“, „Muse“ und „Billy Talent“. Das gesamte Southside-Line-Up inklusive Timetable gibt es hier.

4. Juni: Die Vorfreude steigt – so schön war es im vergangenen Jahr beim Southside

Zweimal in Folge musste das Southside-Festival wegen Corona abgesagt werden, bevor im vergangenen Jahr endlich wieder in Neuhausen ob Eck gefeiert werden durfte. Um so ausgelassener war die Stimmung beim Southside 2022 – trotz drückender Hitze. Um uns auf das diesjährige Festival einzustimmen, blicken wir noch einmal zurück.

Alle Daumen hoch – wie diese Gruppe Gymnasiasten aus Hohentengen feierten die Menschen auf dem Southside 2022 die Rückkehr der Festivals nach zwei Jahren Corona-Zwangspause. | Bild: Marcel Jud

2. Juni: Bald geht‘s los! Alles Wichtige rund um das Southside Festival 2023

Auf dem Flugplatz in Neuhausen ob Eck wird vom 16. bis 18. Juni 2023 wieder gerockt. Drei Tage Festival mit Tausenden Besuchern, fünf Bühnen und 90 Bands und Künstlern versprechen jede Menge Festivalstimmung und gute Musik. Alles, was Besucher über das Southside 2023 wissen müssen, von der Anreise über das Lineup bis zum Camping, haben wir hier zusammengestellt.

Mit Material von dpa