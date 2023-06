14.10 Uhr: Verkäufer beim Festival: Sie arbeiten, wenn alle anderen feiern

Auf dem Festivalgelände werden die Fans mit Essen, Strom, Sonnenbrillen und Hüten versorgt. Wir haben nachgefragt, wie die Mitarbeiter der Stände das Festival erleben.

Die Festivalbesucher strömen am Samstag wieder auf das Gelände Video: Simon Wöhrle

11.55 Uhr: Der Sport kommt nicht zu kurz

Für viele war die erste Nacht auf dem Southside eher kurz. Trotzdem hält das die Festival-Besucher nicht davon ab, schon am Vormittag Sport zu treiben. Auf dem Zeltplatz wird zu zweit mit einem Fußball jongliert, zu viert ein Volleyball in der Luft gehalten, oder in der Gruppe Yoga gemacht.

11 Uhr: Achtung, Sonne! So wird das Southside auch an Tag zwei ein Riesenspaß

Die glühende Sonne macht zwar gute Laune, kann aber auch schnell zum Verhängnis werden. Gerade vor Tribünen gibt es kaum Schatten und einen Sonnenstich kann niemand gebrauchen. Deshalb gilt: An Sonnenschutz denken und trinken, trinken, trinken! Damit das Festival kein vorschnelles Ende nimmt, haben wir hier sieben Tipps gesammelt.

10 Uhr: Das erwartet die Fans am zweiten Festivaltag

Insgesamt 80 Live-Acts performen auf den Bühnen des Festivals. Doch welche Bands und Solo-Künstler treten am Festival-Samstag auf? Hier finden Sie das Line-up im Überblick!

9.35 Uhr: Auch für Unvorbereitete gibt es Kaffee

Für alle, die sich kein eigenes Frühstück eingepackt haben, gibt es auf der Landebahn alles, was das Herz begehrt. Wichtig für die Festivalbesucher mit Schlafmangel: Kaffee. Um 9.30 Uhr ist die Schlange entsprechend lang.

Das Frühstückangebot auf dem Festivalplatz. | Bild: Simon Conrads

9 Uhr: Alle Bilder vom Placebo-Konzert

Als letzte Band des ersten Tages trat um 0.30 Uhr die Band Placebo auf der Blue Stage auf. Hier sind die Bilder.

8.05 Uhr: Blendendes Wetter und beste Stimmung auf dem Southside: Die schönsten Bilder vom Freitag

In Neuhausen ob Eck hat das Southside 2023 am Freitag nun richtig begonnen. Am Mittag zieht sich der Himmel kurz zu, aber dann knallt die Sonne. Der Einlass läuft rund und die über 60.000 Besucher feiern ausgelassen. Hier finden Sie die schönsten Bilder vom Freitag!

17. Juni: Der zweite Festival-Tag beginnt!

21.23 Uhr: Daði Freyr sorgt für Stimmung auf der White Stage

Der vom Eurovision Song Contest bekannte Isländer stand am Freitag auf der Bühne beim Southside. Hier sind die besten Fotos vom Konzert.

21.15 Uhr: Die besten Bilder von Clueso

Clueso bringt die Menge vor der Blue Stage zum Tanzen. Hier gibt‘s die Bilder des Konzerts vom Freitagabend.

21.08 Uhr: Die besten Bilder von 01099

Die Musikgruppe 01099 aus Dresden ist auf der Red Stage aufgetreten. Hier sind die Bilder vom Konzert.

Die Musikgruppe 01099 aus Dresden auf der Red Stage. | Bild: Hanser, Oliver

21 Uhr: Alle Bilder vom Wanda-Konzert

Auch Wanda war in Neuhausen ob Eck am Start. Die Band spielte am Freitag auf der Blue Stage. Wir haben die Stimmung mit Bildern eingefangen.

19 Uhr: Einige Bands spielen auch zeitversetzt beim Schwesterfestival „Hurricane“ in Niedersachsen

Welche Musik wartet auf die Fans? Zum Auftakt werden Chartstürmer wie Nina Chuba („Wildberry Lillet“) und Clueso („Gute Musik“) erwartet. Zu den Headlinern am ersten Festival-Tag gehören auch Placebo und die Ärzte.

Rund 80 Bands sollen den Fans bis Sonntag auf drei Bühnen einheizen, darunter Peter Fox, Kraftklub und Billy Talent. Diese spielen zeitversetzt auch beim Schwesterfestival „Hurricane“ in Niedersachsen.

Das „Southside“ und das „Hurricane“ gehören zu den größten Veranstaltungen für Rock, Independent und Alternative in Deutschland. Der Veranstalter ist derselbe.

17.30 Uhr: Wenn es auf dem Campingplatz am schönsten ist

Am Donnerstag startete das Southside mit kleinerem Warm-Up-Programm. Für manche Festivalbesucher steigt die beste Party aber ohnehin direkt vor dem eigenen Zelt. Manche kommen da auch auf einfallsreiche Ideen.

16.45 Uhr: Jetzt geht‘s los! Fans strömen auf das Gelände

Die Fläche vor den Bühnen des Festivals ist nun für die Musik- und Festivalliebhaber geöffnet. Die Fans strömen vom prall gefüllten Campingplatz auf das Gelände.

16.15 Uhr: Sanitäter freuen sich über ruhigen Festival-Start

Nicht wegzudenken auf einem Festival sind Sanitäter, die sich um alle Gäste kümmern, falls es doch mal brenzlich werden sollte. Wir haben die Helfer an der Unfallhilfsstation besucht.

Bild: Simon Conrads

15.30 Uhr: Was kosten Essen und Trinken auf dem Gelände?

Kalte Dosenravioli kennt wohl jeder Festivalgänger – aber das muss nicht mehr sein. Viele Festivals bieten mittlerweile eine große Auswahl an Lebensmitteln an. Beim Southside kann man frische Produkte, Grillgut, vegane Lebensmittel, Obst, Snacks und natürlich trotzdem auch die guten alten Dosenravioli kaufen. Hier gibt es alle Infos!

14 Uhr: So groß wie 170 Fußballfelder

Auf dem Konzertgelände in Neuhausen ob Eck treten Künstler auf vier großen Bühnen auf. Das Veranstaltungsgelände ist mit 121 Hektar etwa so groß wie 170 Fußballfelder.

Rund 5000 Menschen arbeiten auf dem Gelände. Den Campern stehen rund 530 Duschen zur Verfügung. Auch für Schattenplätze und genügend Wasserspender sei gesorgt, so ein Sprecher.

12.15 Uhr: Beste Wetteraussichten für das Wochenende!

Gummistiefel und Regenjacken dürften in diesem Jahr nicht zum Einsatz kommen. Die Aussichten des Deutschen Wetterdienstes für die Festival-Tage könnten kaum besser sein. Die Meteorologen rechnen mit 26 bis 28 Grad bis Sonntag. „Nicht zu kalt, nicht zu heiß und niederschlagsfrei“, prognostizierte der DWD. Erst gegen Sonntagabend könnte sich die Wetterlage demnach umstellen. Kleine Schauer könnten kommen. „Aber das ist noch unsicher“, so ein DWD-Meteorologe.

Elena, Ronny, Heiko, und Felix haben sich die Kühlung mitgebracht: Sie sitzen auf dem Campinggelände des Southside-Festivals in einem Pool | Bild: Philipp von Ditfurth, dpa

10 Uhr: Veranstalter erwarten 65.000 Besucher

Ausverkauft ist das Festival auf dem ehemaligen Militärflugplatz im Kreis Tuttlingen in diesem Jahr nicht. Die Veranstalter zeigten sich dennoch zufrieden.

Angesicht der allgemein wirtschaftlich angespannten Lage seien 60.000 verkaufte Tickets sehr gut, sagte ein Sprecher. „Damit sind wir fast ausverkauft und super dankbar dafür.“ Die Veranstalter erwarten mit Tagesgäste rund 65.000 Besucher.

16. Juni: Heute geht es offiziell los!

Nachdem bereits am Donnerstagabend die Southside-Blaskapelle und Bands wie Schmutzki und Frittenbude für Partystimmung in Neuhausen ob Eck gesorgt haben, startet das Southside 2023 heute offiziell in den ersten Festival-Tag. Ab 15 Uhr geht es los. Rund 80 nationale und internationale Größen aus der Musikszene haben sich bis Sonntag angekündigt. Den Auftakt machen unter anderem Clueso, Nina Chuba und die Ärzte. Den gesamten Timetable im Überblick gibt es hier!

15. Juni: Campingplatz füllt sich – Partystimmung schon vor dem offiziellen Start

Tausende Musikfans haben am Donnerstag ihre Zelte in Neuhausen ob Eck aufgeschlagen. Die Veranstalter erwarten bis Sonntag rund 65.000 Besucher auf dem ehemaligen Militärflugplatz. Die Campingplätze hätten vormittags geöffnet, erklärte ein Sprecher. Der Großteil der Besucher reise für gewöhnlich zum Vorprogramm am Donnerstag an.

Das Southside-Festival 2023 steht in den Startlöchern: Der Zeltplatz füllt sich am Donnerstag. | Bild: Philipp von Ditfurth/dpa

14. Juni, 20.35 Uhr: Wie viel wissen Sie über das Southside? Jetzt quizzen und gewinnen!

Bald geht‘s los, schon morgen reisen Tausende Fans nach Neuhausen ob Eck zum diesjährigen Southside. Doch wie gut kennen Sie sich mit dem Festival aus? Testen Sie Ihr Southside-Wissen in unserem Quiz und gewinnen Sie mit etwas Glück Konzert- oder Europapark-Karten.

14. Juni, 15.35 Uhr: Zwei Verletzte nach Explosion mit Feuerwerkskörper

Zwei Männer verletzten sich beim Hantieren mit einem selbst gebastelten Feuerwerkskörper auf dem Southside-Gelände. Die Männer gehörten zu den Aufbauhelfern. Mehr lesen Sie hier.

14. Juni: So viel kosten Getränke auf dem Southside 2023

Auf dem Southside 2023 bekommt ihr Essen und Getränke im Festivalshop. Doch wie teuer sind Bier, Cola und Co. auf dem Festival? Wir verraten, wie viel man für Bier, Essen und Getränke im Festivalshop ausgeben muss.

13. Juni: Southside-Festival im Livestream

Wer nicht selbst vor Ort beim Festival dabei sein kann, hat die Möglichkeit das Southside im Live-Stream zu sehen. Doch welche Auftritte werden übertragen? Wir haben alle Infos zur Übertragung des Southside 2023 im Livestream zusammengefasst.

12. Juni: Wie wird das Wetter beim Southside 2023?

Regen, Sonne oder Wolken – auf welches Wetter müssen sich Besucher des Southside-Festivals in diesem Jahr einstellen? Wir haben bei den Experten nachgefragt und die Wetter-Prognose für das gesamte Festival-Wochenende hier zusammengefasst.

11. Juni: So überstehen Fans das Festival ohne Sorgen

Nur noch wenige Tage! In dieser Woche öffnet das Southside 2023 seine Pforten und zieht wieder Tausende Festival-Fans aus ganz Deutschland an. Damit Besucher das Southside unbeschwert und sicher genießen können, haben wir die sieben wichtigsten Tipps zusammengestellt.

7. Juni: Anreise zum Southside 2023 – Mit Bus, Bahn oder Auto?

Mehr als 65.000 Besucher kommen jährlich zum Southside, um ausgelassen zu feiern. Wie Festivalbesucher am Besten und mit möglichst wenig Stress anreisen können, haben wir hier zusammengefasst. Anreise zum Southside 2023: Auto, Bahn oder Bus – Welche Möglichkeiten gibt es?.

6. Juni: Packliste für das Southside 2023

Allmählich beginnen die Festivalvorbereitungen. Doch was gehört alles in den Rucksack fürs Southside? Und welche Gegenstände werden sogar vom Veranstalter verboten? Um das Packen so einfach wie möglich zu gestalten, haben wir die wichtigsten Basics für das Festival zusammengestellt: Packliste für das Southside 2023– Was sollte man mitnehmen?

5. Juni: Line-Up und Timetable – Das sind die Top-Acts beim Southside 2023

Nur noch elf Tage, dann steigt das Southside-Festival! Das Line-Up ist auch in diesem Jahr wieder randvoll mit namhaften Bands und Künstlern, zu den Headlinern gehören unter anderem „Die Ärzte“, „Muse“ und „Billy Talent“. Das gesamte Southside-Line-Up inklusive Timetable gibt es hier.

4. Juni: Die Vorfreude steigt – so schön war es im vergangenen Jahr beim Southside

Zweimal in Folge musste das Southside-Festival wegen Corona abgesagt werden, bevor im vergangenen Jahr endlich wieder in Neuhausen ob Eck gefeiert werden durfte. Um so ausgelassener war die Stimmung beim Southside 2022 – trotz drückender Hitze. Um uns auf das diesjährige Festival einzustimmen, blicken wir noch einmal zurück.

Alle Daumen hoch – wie diese Gruppe Gymnasiasten aus Hohentengen feierten die Menschen auf dem Southside 2022 die Rückkehr der Festivals nach zwei Jahren Corona-Zwangspause. | Bild: Marcel Jud

2. Juni: Bald geht‘s los! Alles Wichtige rund um das Southside Festival 2023

Auf dem Flugplatz in Neuhausen ob Eck wird vom 16. bis 18. Juni 2023 wieder gerockt. Drei Tage Festival mit Tausenden Besuchern, fünf Bühnen und 90 Bands und Künstlern versprechen jede Menge Festivalstimmung und gute Musik. Alles, was Besucher über das Southside 2023 wissen müssen, von der Anreise über das Lineup bis zum Camping, haben wir hier zusammengestellt.

Mit Material von dpa