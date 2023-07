Wolfgang Schäuble macht sich derzeit um das Wohl seiner Ehefrau Sorgen. Ingeborg Schäuble, 79, erholt sich nach einem schweren Fahrradunfall in einer Klinik. Das bestätigt die Familie selbst.

Wie zunächst die „Bild“-Zeitung berichtete, ereignete sich der Unfall der gebürtigen Freiburgerin bereits vor zwei Wochen. Demnach war Ingeborg Schäuble an einem Sonntag Mitte Juli in ihrer Heimatstadt Offenburg mit dem Rad unterwegs, als sie plötzlich stürzte.

Ingeborg Schäuble in Reha-Klinik

Den Informationen nach wurde sie ins Krankenhaus gebracht und lag dort auf der Intensivstation, die sie inzwischen aber wieder verlassen konnte. „Es ist richtig. Sie hatte einen Fahrradunfall und ist nun in einer Reha-Klinik in Behandlung“, hieß es in einer Mitteilung der Familie, die „Bild“ zitierte.

Weitere Angaben zum derzeitigen Gesundheitszustand von Ingeborg Schäuble machte die Familie nicht. Gerüchte, wonach die Frau des CDU-Politikers vom Hals an abwärts gelähmt und in Zukunft wohl auf den Rollstuhl angewiesen sei, wurden von Freunden der Familie allerdings dementiert.

Seit 1969 sind Wolfgang und Ingeborg Schäuble verheiratet, sie sind Eltern von vier Kindern, die im früheren Haus der Familie in Gengenbach im Schwarzwald aufgewachsen sind. Tochter Christine Strobl, Programmdirektorin der ARD, ist mit dem CDU-Vorsitzenden des Landes, Thomas Strobl, verheiratet.

Ehepaar erlebte schon einmal schwere Zeiten

Mit dem Attentat, das 1990 auf den CDU-Politiker ausgeübt wurde, erlebte das Ehepaar schon einmal eine familiäre Katastrophe. Schäuble war damals auf einer Wahlkampfveranstaltung von einem geistig Verwirrten angeschossen worden. Seitdem ist er querschnittsgelähmt.

Ingeborg Schäuble und die Familie kümmerten sich damals rührend um Wolfgang Schäuble. Keine einfache Zeit, wie sie später bekräftigte. „Durch dieses Attentat hat sich alles verändert. Wir sind auf einen Schlag siebzig geworden. Nichts war mehr sicher“, sagte die Frau und Mutter in einem Interview. Sie musste lernen, ihren Mann zu versorgen. Er musste lernen, mit der Abhängigkeit zu leben.

Das CDU-Urgestein Wolfgang Schäuble, heute 80, ist seit 1972 Mitglied des Deutschen Bundestags. Ingeborg Schäuble, eine Diplom-Volkswirtin, stand oft in dessen Schatten. Mit dem Direktmandat des Politikers wurde es immer schwieriger, ihre beruflichen Pläne mit denen ihres Mannes zu vereinbaren, erzählte sie einmal. Irgendwann „habe ich das Handtuch geworfen“.

Sie kümmerte sich um die Erziehung der Kinder. Im „letzten Drittel“ ihres Lebens aber wollte sie sich gesellschaftlich engagieren. Sie war von 1996 bis 2008 Vorstandsvorsitzende der Welthungerhilfe und wurde 2005 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Welthungerhilfe 1996 wählte die Mitgliederversammlung der Welthungerhilfe Ingeborg Schäuble zu ihrer Vorstandsvorsitzenden. Dem Verein gehören Vertreter von Kirchen, Parteien, Gewerkschaften und Industrie an. Schäuble sah sich zuständig für die rasche Hilfe bei Katastrophen, für den Wiederaufbau bis zu langfristigen Entwicklungsprojekten mit einheimischen Partnerorganisationen. Die Mittel setzten sich aus Spenden und staatlichen Zuschüssen zusammen. Schäuble leitete den Verein, sammelte Geld, besuchte Weihnachtsbasare, saß auf Diskussionspodien. Sie unternahm viele Reisen, unter anderem nach Nordkorea, Afghanistan, in den Kongo und Sudan, um sich vor Ort selbst ein Bild von den üblen Zuständen zu machen. (sk)