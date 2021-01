Region vor 24 Minuten

Sonniges Winterwunderland: So schön glänzt die verschneite Region am Freitag

Erst am Freitagmorgen ließen die Schneefälle in weiten Teilen des Südwestens nach und hinterließen eine dicke Schicht Weiß. Die Sonne, die sich erstmals am späten Freitagvormittag blicken ließ, verwandelte die Region zwischen Schwarzwald, Bodensee und Hochrhein in ein Winterwunderland.