Unsere Region ist mit ihrer einzigartigen Natur und vielfältigen Kultur ein idealer Ort für Freizeitaktivitäten und Erlebnisse jeglicher Art. Und das vor allem im Sommer bzw. in den Sommerferien: Ob Baden im See, Wandern in den Bergen, Genießen in Biergärten und Beachbars, ein Picknick machen oder den Tag mit Baden und Sonnen am See verbringen – Sie haben die Wahl! Auf dieser Seite haben wir eine große Auswahl mit Freizeit-Attraktionen rund um den Bodensee, am Hochrhein und im Schwarzwald für Sie zusammengestellt.

Alle Tipps im Überblick:

Ausflugstipps für die Regionen Bodensee, Hochrhein und Schwarzwald

Sie möchten mit der Familie oder mit Freunden einen Ausflug machen? Da haben wir viele Tipps für Sie, in unserer Übersicht über beliebte Ausflugsziele in der Region Bodensee, Hochrhein und Schwarzwald. Denn die hat für Ausflügler so einiges zu bieten: Burgen, Blumeninseln, Bäder, Museen, Parks oder sportliche Aktivitäten – für jeden ist etwas dabei! Hier finden Sie alle Ausflugstipps für die Region.

Ein Ausflug ins Freilichtmuseum in Unteruhldingen zu den Pfahlbauten lohnt sich immer. | Bild: Florian Bilger

Gratis-Attraktionen in der Region

Nicht alles, was Spaß macht, muss Eintritt kosten. Ausflügler und Touristen können in der Bodensee-Region auch Dinge erleben, ohne dafür Geld auszugeben. Zum Beispiel den Seeburgpark in Kreuzlingen, den Aussichtspunkt Hochwart Reichenau oder die Lauschtour Hohentwiel. Hier unsere Liste mit allen Tipps für Gratis-Attraktionen.

Nicht alles, was Spaß macht, muss Eintritt kosten. Wir haben viele Tipps für Gratis-Attraktionen in der Bodensee-Region. | Bild: Philipp von Ditfurth

Und wohin bei schlechtem Wetter?

Bei schlechtem Wetter fallen Freizeitaktivitäten an der frischen Luft oft ins Wasser, aber zum Glück gibt es in der Region auch genügend Attraktionen bzw. Aktivitäten, für die das Wetter keine Rolle spielt. Hier sind 10 Tipps für Schlechtwetter-Ausflüge mit Kindern in Konstanz, und zusätzlich finden Sie hier 10 Ausflugsziele am Hochrhein wenn es regnet.

In der Kreativ Werkstätte in Konstanz können Kinder Keramik selbst bemalen. | Bild: Martina Grassl

Die schönsten Freibäder und Badestellen der Region

Egal ob Naturweiher, Erlebnistherme oder Bodensee-Strandbad: Die Region zwischen Bodensee, Schwarzwald und Hochrhein hat für große Schwimm-Fans und kleine Wasserratten jede Menge zu bieten. Hier finden Sie eine Übersicht mit den schönsten Freibädern und Badestellen in der Region.

Das Strandbad Friedrichshafen aus der Vogelperspektive. | Bild: Achim Mende

Biergärten am Bodensee, am Hochrhein und im Schwarzwald

Was rundet einen gelungenen Sommertag ab? Richtig: Ein gemütliches Beisammensein mit kühlen Getränken und leckerem Essen. Deshalb stellen wir Ihnen eine Auswahl mit besonders schönen Biergärten in der Region zwischen Bodensee, Schwarzwald und Hochrhein vor.

Gemütliches Beisammensein mit im Biergarten am Bodensee, hier in Fischbach. | Bild: Ambrosius, Andreas

Die schönsten Beachbars am Bodensee

Im Sommer haben auch die Beachbars am Bodensee Saison: Mit einem leckeren Getränk in der Hand macht es gleich doppelt Spaß, aufs Wasser zu blicken. Wer Lust auf Drinks, einen Happen zum Essen und gute Stimmung hat, ist bei den hier aufgeführten Beachbars an der richtigen Adresse.

Den Sommertag in eine Beachbar am Bodensee genießen. | Bild: Benjamin Schmidt

Die schönsten Picknick-Plätze in Konstanz

Eine Decke auf einer Wiese, die Vögel zwitschern, im Hintergrund das Bodenseepanorama, dazu gute Gesellschaft und leckeres Essen. Ein Picknick ist im Sommer der ideale Plan für ein gemütliches Beisammensein an der frischen Luft mit Familie und Freunden. Das sind die 11 schönsten Plätze für eine Mahlzeit im Grünen in Konstanz und Umgebung.

Idealer Plan für einen gemütlichen Sommertag: ein Picknick. | Bild: Johanna Auer

Außergewöhnliche Übernachtungsmöglichkeiten

Hotelzimmer oder Ferienwohnung kann jeder. Wer von einem echten Erlebnis erzählen will, kann sich stattdessen eine ungewöhnliche Übernachtungsmöglichkeit am Bodensee, im Schwarzwald oder am Hochrhein aussuchen.

Ungewöhnliche Übernachtungsmöglichkeiten in der Region. | Bild: Bilder: Schwinlin/Pfleiderer/Seeburger/Michel/Schwer, Collage: sk

Wandern in der Bodensee-Region: Deutschland, Schweiz und Österreich

Sie wollen die Natur in der Region hautnah erleben? Wir stellen Ihnen spannende Wandertouren durch die ganze SÜDKURIER-Region, die benachbarte Schweiz und Österreich vor – inklusive der schönsten Einkehrmöglichkeiten und Erlebnissen am Wegesrand. Hier finden Sie alle Wandertouren inklusive passender druckbarer Wanderkarten.