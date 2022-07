Corona vor 2 Stunden

Die Corona-Sommerwelle rollt: Wie wirkt sich die hohe Inzidenz auf die Krankenhäuser aus?

Die Corona-Infektionszahlen steigen in diesem Sommer anders als bisher in der Pandemie merklich an. Wie wirkt sich die neue Virus-Variante auf die Auslastung der Kliniken aus? Ein Blick in die Region zeigt Erstaunliches.