von sk und dpa

Eindrucksvoll sieht das aus, wie sich der Wüstensand seit Dienstag über Südbaden legt, wie ein Filter über ein Foto. Allerdings – das berichten Menschen immer häufiger – wirkt dieser sogenannte Saharastaub auch düster, irgendwie schwer.

Saharastaub und menschliche Psyche: Das sagt ein Experte

Der Saharastaub könne tatsächlich etwas Bedrückendes haben, sagt Uwe Herwig als Ärztlicher Direktor am Krankenhaus des ZfP Reichenau. Schließlich seien die Tage dunkler als sonst. Diese Stimmung aber überschreitet aus Sicht des Mediziners keine Schwelle, an der jemand psychologisch gesehen in die Tiefe stürzen würde: „Im psychiatrischen Sinne macht der Saharastaub meines Erachtens nichts.“

Der Staub aus der afrikanischen Wüste hinterlässt sichtbare Spuren auf den Autos. | Bild: Angelika Warmuth

Das Naturereignis sei zwar selten, sagt der Experte weiter. Jedoch nicht so selten, dass es die allermeisten Menschen noch nie erlebt haben. Sie hätten also bereits ein Konzept davon, was Saharastaub ist und wie er sich in der Umwelt auswirkt. Solche Informationen seien es auch, die grundsätzlich helfen, scheinbar Unheimliches und Düsteres nüchtern einzuordnen und dessen Gefährdung abzuschätzen. In diesem Fall gibt es zumindest im klinisch-psychiatrischen Sinn keine, bekräftigt Uwe Herwig – auch wenn der Wüstensand vielleicht das Auto verschmutzt.

Eine Einschätzung, die das Zentrum für Medizin-Meteorologische Forschung in Freiburg teilt. Die Feinstaubbelastung sei durch den Saharastaub zwar erhöht und auch das Wohlbefinden könne dadurch beeinträchtigt werden, heißt es, die Partikel würden aber schon im Rachenbereich abgestoßen.

Saharastaub könnte bis tief in die Lunge gelangen

Für körperlich schädlich hingegen hält die österreichische Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik das Naturphänomen. Demnach kann Feinstaub wegen der geringen Partikelgröße über den Kehlkopf bis tief in die Lunge gelangen. „Zu den natürlichen Feinstaubquellen gehört auch der Saharastaub.“ Die gute Nachricht: Die als Corona-Infektionsschutz zu tragenden FFP2-Masken sollen auch vor Saharastaub im Körper schützen.

Der Saharastaub sorgt indes weiter für ein Farbenspiel über dem Südwesten. Am Donnerstag werde sich der Himmel wieder verfärben, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Erst am Freitag zieht der Wüstensand wieder aus Deutschland hinaus.