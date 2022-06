von Nico Talenta und dpa

Das Wetter in Deutschland wird in den kommenden Tagen zunehmend wärmer. Allerdings kann es zum Pfingstwochenende in der südlichen Hälfte mitunter kräftige Gewitter geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Mittwoch mitteilte.

Am Donnerstag zeigt sich der Himmel im Norden zunächst noch wechselnd bewölkt. Vor allem im Ostseeraum gibt es noch einige Schauer, bevor es dann zum Abend zunehmend aufheitert.

Auch vom Südschwarzwald bis ins südliche Alpenvorland gibt es laut den Prognosen viele Wolken und auch Schauer sowie vereinzelt teils starke Gewitter. Dazwischen zeigt sich das Wetter von der heiteren Seite. Im Norden klettern die Temperaturen auf 16 bis 20 Grad, im Rest des Landes erreichen die Werte sogar 19 bis 26 Grad.

Lokale Unwetter nicht ausgeschlossen

Der Freitag startet in der Südwesthälfte zunächst mit vereinzelten Niederschlägen, im Laufe des Tages kann es dann teils kräftige Schauer und Gewitter mit Starkregen und Hagel geben. Lokale Unwetter seien nicht ausgeschlossen, heißt es beim DWD.

Gewitterstimmung in Meersburg: Die Alpen erstrahlen in orangenem Licht, währen dunkle Gewitterwolken vorbeiziehen. Hier ein Archivbild. | Bild: Angelika Lienau

In der Nordosthälfte bleibt es dagegen laut den Meteorologen heiter bis wolkig und meist trocken. Die erwarteten Höchsttemperaturen liegen im Norden bei 19 bis 25 Grad, ansonsten bei 24 bis 28 Grad. An den Küsten bleibt es bei Werten um 17 Grad deutlich kühler.

So wird das Wochenende zwischen Schwarzwald, Bodensee und Hochrhein

Meteorologe Jürgen Schmidt von Wetterkontor sagt: „Wir werden es mit einem wechselhaften, aber warmen Pfingstwochenende zu tun haben.“ Wer sich an der frischen Luft aufhalten möchte, solle das am Samstag oder Montag machen. An diesen beiden Tagen sei die Regenwahrscheinlichkeit geringer als am Montag. Trotzdem kann es laut dem Experten bei Temperaturen um die 25 Grad örtlich zu schweren Gewittern kommen.

Der Sonntag hingegen wird nasser: „Im Laufe des Tages ziehen flächendeckend Wolken herein. Auslöser ist ein Tief, aus Frankreich kommend.“ Diese Wolkendecke verziehe sich gegen Abend dann aber wieder.

