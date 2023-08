Als besondere Aktion im Sommerferienprogramm der Gemeinde organisierten Cornelia und Franziska Ziller vom Büchereiteam der katholischen Pfarrbücherei St. Margareta wieder ein Autokino im Haus des Gastes in Birkendorf. Wie bei den Großen dürfen Kinder dabei mit ihren Bobbycars, Dreirädern, Trettraktoren oder sonstigen fahrbarem Untersatz im Saal vorfahren, wo sie auf ihren Fahrzeugen sitzend Geschichten hören und die Bilder dazu an der großen Leinwand sehen können. 20 Kinder kamen pünktlich an und kauften sich am Eingang standesgemäß Kinokarten, bevor sie auf ihre Parkplätze eingewiesen wurden. Gespannt lauschten sie der Geschichte „Die Wiesenfreunde“, vorgelesen von Franziska Ziller. Popcorn wie im echten Kino durfte nicht fehlen. So wurde in der Pause genascht, bevor es mit dem zweiten Bilderbuchkino weiterging. Passend zum Sommer las Conni Ziller die Geschichte „Henry und Henriette fahren in die Ferien“ vor. Im Anschluss nahmen die Kinobesucher im Freien auf ihren Fahrzeugen an den Geschicklichkeitsspielen teil und hatten bei warmen Temperaturen zusammen viel Spaß beim Spielen.

Für die Technik mit Projektor und Licht für die Leinwandbilder war Franziska Ziller zuständig. Das Büchereiteam St. Margareta mit Cornelia Ziller ist von Anfang an mit pfiffigen Ideen für Kinderunterhaltung beim Sommerferienprogramm der Gemeinde dabei.