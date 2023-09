Sie gehören zum Bodensee wie Felchen, Quaggamuscheln und SUP-Paddler. Oder besser gesagt: Sie gehören über den Bodensee. Zeppeline ziehen bei gutem Wetter dort ihre Runden. Für die Region ein normaler Anblick. Im Rest der Welt werden die Luftschiffe dafür so gut wie nie gesehen.

Bild: Isabelle Graef

Ab kommendem Jahr soll es noch ein Zeppelin mehr sein. Im Zeppelinhangar in Friedrichshafen wird er gebaut und soll ab 2024 über die Region fliegen. Dann gibt es sogar sechs Zeppeline auf der Welt und Friedrichshafen zieht mit den USA gleich, zumindest was die Anzahl der Luftschiffe angeht.

1060 Euro für zwei Stunden

Die Zeppeline aus Friedrichshafen fliegen nicht nur über den Bodensee. Sie starten auch in Essen und München. Wer mit den Luftschiffen mitfliegt sollte schwindelfrei sein – und genug Geld mitbringen. Ein zweistündiger Rundflug um den Bodensee kostet pro Person 1060 Euro, kürzere Rundflüge gibt es ab 320 Euro.

Im Zeppelin um die Welt

Der Bodenseeflug ist auch der längste, der angeboten wird. Die Luftschiffe fliegen Rundflüge über Städte oder Regionen, dass sie für Langstreckenflüge eingesetzt wurden, ist heute fast undenkbar, war früher aber üblich. Vor fast 100 Jahren hat ein Zeppelin die ganze Welt umrundet. Drei Wochen brauchte die „Graf Zeppelin“ dafür, mit an Bord: ein lebendiger Alligator.

Hindenburg-Unglück stoppt Beliebtheit der Luftschiffe

Nach den erfolgreichen Fahrten der „Graf Zeppelin“ wurde die „Hindenburg“ gebaut. Am 6. Mai 1937 geht sie bei einer Landung in Flammen auf, 36 Menschen sterben. Die Hindenburg wurde dadurch zum bekanntesten Zeppelin und ihr Unglück läutete das Ende der internationalen Zeppelinluftfahrt ein.

Wer über den See will, aber keine 1060 Euro ausgeben möchte, kann stattdessen die Fähre nehmen. Bei der Länge der Fahrt und der Höhe der Seesicht muss man dabei allerdings Abstriche machen. Wie viele Kilometer die Fähren im Jahr zurücklegen, steht in diesem Fakten-Freitag.