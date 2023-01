Daten-Story Veröffentlicht am 26. Januar 2023

Wie viele Menschen aus der Ukraine haben in der Region Schutz gefunden? Der SÜDKURIER hat die erste Übersicht erstellt und zeigt, wie viele Geflüchtete Ihre Gemeinde aufgenommen hat.

In Berlin werden Lebensmittel an Geflüchtete verteilt. Auch in der Region sind viele Menschen aus der Ukraine angekommen und müssen versorgt werden. | Bild: Carstel Koall(dpa)/Selina Rudolph

Seit Russland die Ukraine angegriffen hat und in dem Land Krieg herrscht, suchen Menschen aus der Ukraine Schutz, auch in unserer Region. Und ihnen wird geholfen. Menschen aus der Region nehmen Geflüchtete in ihren Häusern und Wohnungen auf,