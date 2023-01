Im Winter des Energiesparens sind viele froh um ein paar warme Wollsocken oder ein Wollpullover. Oder wie wär‘s mit einem Schafskäse oder einer Lammkeule? All das kommt natürlich vom Schaf, wenn auch nicht alles von einem. Muss es aber auch nicht, denn so viele Schafe gibt es in Baden-Württemberg:

Bild: Isabelle Graef

Und das sind nur die Schafe von Betrieben, die mindestens 20 Schafe besitzen. Wenn jemand ein paar Schafe auf der Wiese hält, werden diese bei der Statistik nicht mitgezählt. In ganz Deutschland wurden 1,5 Millionen Schafe gezählt. Das Bundesland mit den meisten Schafen ist Bayern, Baden-Württemberg belegt den zweiten Platz.

Vierbeinige Landschaftspfleger

Die Tiere werden nicht nur für Fleisch, Milch oder Wolle gehalten, es gibt auch Herden, die durch die Region ziehen und Wiesen abgrasen. Sie sind quasi Rasenmäher auf vier Beinen. Einige Schafe sind sogar im Auftrag des Landes unterwegs, um Wiesen abzuweiden. Die 007s der Landschaftspflege grasen dort, wo normale Rasenmäher nicht hinkommen oder der Wiese schaden würden.

Wölfe sind eine große Gefahr – aber auch Krähen töten Schafe

Seit ein paar Jahren haben die Schafe der Region einen alten Feind. Der Wolf ist zurück in der Region und vier männliche Wölfe wohnen in Baden-Württemberg. Besonders einer hat viele Schafe auf dem Gewissen. Er trägt den sehr technischen Namen GW852m und hat 2018 43 Schafe an einem Tag getötet. Allerdings sind die Wölfe nicht für alle gerissenen Schafe in der Region verantwortlich. Auch streunende Hunde verletzen oder töten Schafe. Auch Füchse und sogar Krähen haben in der Region Schafe auf dem Gewissen.

Neben dem Wolf gibt es noch ein Tier, dass sich nach dem Aussterben wieder angesiedelt hat. Der Biber. Die einzige Gefahr, die er für Schafe darstellt, ist allerdings als Konkurrenz beim süß aussehen. Mehr über Biber erfahren Sie in diesem Fakten-Freitag.