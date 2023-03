Haben Sie schon mal einen Luchs gesehen? Nein? Dann liegt es nicht daran, dass sie unaufmerksam sind. Die Tiere sind scheu und vor allem waren sie in Baden-Württemberg 200 Jahre lang ausgerottet. Aber jetzt sind die zweitgrößten Raubkatzen Europas wieder da:

Bild: Isabelle Graef

Die Wiederansiedlung der Luchse kann Baden-Württemberg sich nicht auf die Fahnen schreiben. Die Großkatzen sind nämlich aus der Schweiz in unsere Region gewandert. Dort gibt es seit 1970 ein Wiederansiedlungsprojekt. In unserem Nachbarland leben inzwischen über 180 Großkatzen ein mehr oder weniger luxuriöses Leben in den Alpen und im Jura.

Luchs kam auf der Höri nah an die Häuser

Fünf davon haben ihr Revier erweitert und leben in den Wäldern der Region. Es sind alles männliche Tiere, Luchsnachwuchs aus der Region ist also noch nicht in Sicht.

Auf der Höri kam eines der sonst sehr scheuen Tiere im Jahr 2020 sehr nah an die Zivilisation und konnte von einer Bewohnerin vor ihrem Haus fotografiert werden.

Der Luchs lief im Jahr 2020 nach am Haus einer Höri Bewohnerin vorbei. | Bild: Anna-Lena Braun

Der Luchs hat den Namen B723. Auch er kam aus der Schweiz und machte nicht nur mit der Landschaft auf der Höri Bekanntschaft, sondern zwei Jahre später auch mit einem Auto. Er prallte auf der B34 gegen die Radabdeckung eines Fahrzeuges und verschwand danach im Wald.

Luchs im Südschwarzwald angeschossen

Nicht jeder Luchs hat in der Region so viel Glück und kommt unversehrt davon. Bei Menzenschwand wurde vor zwei Jahren ein Luchs angeschossen und starb an seinen Verletzungen. Der Schütze wurde nie gefasst und die Ermittlungen wurden eingestellt. Angefahren, angeschossen, das Leben als Luchs in der Region ist gefährlich.

Auch Wolf und Biber haben sich wieder angesiedelt

Der Luchs schleicht nicht alleine durch unsere Wälder. Auch der Wolf hat sich wieder in der Region angesiedelt und streicht durch Schwarzwald und Hochrhein. Dieser Fakten-Freitag zeigt, wie viele Wölfe es inzwischen bei uns gibt. Und noch ein weiteres Tier war ausgestorben und ist jetzt wieder zurück. Der Biber knabbert seit einigen Jahren wieder an den Bäumen der Region. Weitere Informationen zu den schwimmenden Nagetieren gibt es in diesem Fakten-Freitag.