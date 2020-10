Fahrräder, Geldbeutel, Süßigkeiten, Autos – vor Dieben ist nichts sicher. Dieses Gefühl haben wir jedenfalls häufig. Wie viele Diebstähle es in Ihrem Heimatort tatsächlich gab, verrät die Kriminalstatistik, die wir für Sie ausgewertet haben.

Haben Sie Sorge, dass Ihnen etwas gestohlen wird? Je nach dem, wo in Baden-Württemberg Sie wohnen, ist diese Angst mal mehr, mal weniger berechtigt. In manchen Teilen des Landes wird weit mehr gestohlen als in anderen. Wie es bei Ihnen Zuhause